¡Arde el Valle! América y Cali se juegan un clásico de necesidad

Un estadio Pascual Guerrero totalmente teñido de rojo, con más de 35.000 aficionados en las graderías, espera el clásico el clásico vallecaucano 285 este domingo (7:30 p.m.) entre América y Deportivo Cali.

Los escarlatas están cerca de adjudicarse por adelantado un cupo entre los primeros ocho, aunque desde hace dos jornadas se quedó con 24 puntos. Por ello, ganar el clásico es una necesidad y la forma de recuperar la confianza en el fútbol mostrado hasta ese momento.



Por el momento son dos las variantes que tendría en su plantilla titular, ambas en la mitad de la cancha: Carlos José Sierra por Luis Alejandro Paz y Luis Sánchez por Cristian ‘Jopito’ Álvarez.



Sánchez fue importante por dos anotaciones de gran factura en igual cantidad de compromisos antes de su llamado a la convocatoria de la Selección Colombia Sub-20, uno hasta Atlético en Copa Colombia, y el golazo contra Jaguares por Liga. Tiene la bendición de ‘Pecoso’ y espera regresar con una notable presentación.



En la parte ofensiva se dará continuidad a la dupla Fernando Aristeguieta-Misael Riascos, con la que se aguarda tener efectividad y velocidad para abrir la zaga verdiblanca. El último clásico lo ganó el cuadro rojo en Palmaseca, con un autogol del defensor central argentino Francisco Delorenzi.



La Policía Metropolitana destinará a 1.200 de sus hombres para garantizar la seguridad antes y después del compromiso, al que solo podrán ingresar lo hinchas de América.

El Cali, con el agua al cuello

Deportivo Cali llega al clásico vallecaucano 285 con el agua al cuello, con el último saldo de los ahorros de los dos partidos adelantados de la fase de todos contra todos (contra Tolima y Patriotas).



Por ahora no se sabe si llegar a este trascendental partido con dos semanas de inactividad será beneficioso ante un América que no se ha detenido en Liga ni Copa Colombia, pero estar octavo, con 20 puntos, y cinco equipos que le respiran atrás, obliga a los azucareros a conseguir una victoria este domingo en el emblemático Pascual Guerrero, donde tantas veces celebró antes de irse a su nueva casa, en Palmaseca.



En cambio, un revés ante los ‘diablos’ podría ser aprovechado por Patriotas (20 unidades), Bucaramanga (19), Nacional (18) Unión Magdalena o Alianza Petrolera (17) para desalojarlo del puesto que ocupa.



La derrota 0-1 del 16 de marzo ante su rival de patio en Palmaseca todavía está fresca, pero hay propósito de enmienda y la decisión de buscar los tres puntos que garanticen su continuidad entre los ocho.



Entre las modificaciones que implementaría Lucas Pusineri está la inclusión de Andrés Colorado y Carlos Rodríguez, apostando más a la generación de juego que a la llegada con velocidad por las bandas, que fue su propuesta en el anterior clásico. De igual forma, arriba estarán Juan Ignacio Dinenno y Féiver Mercado, una interesante dupla que ha logrado acoplarse para producir riesgo en las defensas rivales.



El lateral derecho Juan Camilo Angulo, que enfrentará a su antoguo club, afirmó: “En mi larga carrera gracias a Dios siempre he querido estar en los mejores equipos, antes de venir acá tuve la oportunidad de ir a otros equipos, pero me decidí por el Cali por su historia y lo que representa, por su estructura. En lo deportivo siempre he querido ganar cosas importantes”.



Acerca de que aún no logra el rendimiento que se espera de él, especialmente en los tiros libres, sostuvo: “Les he hablado mucho a mis compañeros de lo que debemos hacer y que el equipo gane, siempre es especial enfrentar a tu ex equipo, más en el Pascual, sé cómo va a estar el entorno, es normal, en lo personal estoy tranquilo, porque sé que no ha llegado el día, pero sigo entrenando para eso, uno como jugador tiene esos momentos, lo importante es ganar el partido, porque necesitamos los tres puntos”.

Alineaciones probables:

América: Arled Cadavid; Jonathan Pérez, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Héctor Quiñones; Carlos José Sierra, Julián Guevara, Yesus Cabrera, Luis Sánchez, Fernando Aristeguieta, Misael Riascos. D.T.: Fernando Castro.



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Francisco Delorenzi, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Christian Rivera, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez; Juan Ignacio Dinenno, Féiver Mercado. D.T.: Lucas Pusineri



MARCO ANTONIO GARCÉS

Corresponsal Futbolred en Cali