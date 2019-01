‘El diablo tiene muchas formas de vestirse’: presidente del América

El cambio del escudo del América, luego de sacar el diablo y las estrellas de la insignia del club, se tejieron muchos rumores acerca del porqué se había tomado esta decisión. EL TIEMPO habló con Tulio Gómez, presidente del club, quien asegura que hace parte de una gran estrategia publicitaria con motivo del cambio de marca en la indumentaria.

Uno de los muchos mitos que se tejieron fue que el presidente le prometió a la Virgen de los Milagros de Buga sacar el diablo del escudo si el América lograba el ascenso en el 2016. “Yo soy un hombre de Dios, cargo mi escapulario y voy a misa los domingos, pero no (risas). Algo que no me gustaba de Adidas (marca que dejó de vestir al equipo) es que eran muy queridos y todo, pero muy planos y a mi algo que me gusta es que el Cali vista de verde, Santa Fe de rojo, Medellín rojo y azul. Entonces yo le dije a Umbro: el uniforme del América debe ser rojo, rojo y blanco o negro con rojo, no más que colores fucsia y esas cosas, no más”.



Explica que en esas conversaciones con Umbro, la nueva marca que viste al equipo, se tejió una campaña para sean los fanáticos del club quienes diseñen el nuevo escudo del equipo. “El diablo se fue de paseo, estaba chupando mucho y lo mandamos de vacaciones porque vamos a dinamizar la ropa, con todos los escudos que hemos tenido y, además, haremos un concurso para que los hinchas diseñen la camiseta del América que ellos quieran”, dice Tulio.

Y agrega: “Además vamos a sacar 13 ediciones de camisetas retro del América, cinco de esas van a llevar el diablo y ocho no. Entonces a los que les gusta el diablo pues comprarán la camiseta con el diablo, y a los que no, pues compran las otras”.



El dirigente asegura que la idea es que “se juegue con este escudo durante este semestre y ya el otro la gente va a elegir el escudo como quiere que sea, entre todos los diseños que ha tenido América en su historia”.



Tulio, más allá de todas las críticas que recibió por tomar la decisión de sacar el escudo afirma que ”lo que me queda de este episodio es que el América es muy mediático, hubo más de un millón de interacciones en las redes sociales, fuimos tendencia todo el día para bien o para mal. El América es muy grande y siempre genera historia, mitos, de todo”.



Además celebra su decisión y no cree estar equivocado: “Lo que pasa es que la gente no sabe qué hay detrás de todo esto. Ya todo el mundo se enteró que va a cambiar la indumentaria del América, y también que Umbro es el nuevo patrocinador”.



