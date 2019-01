‘El Comité Disciplinario sí estudiará el caso de Camargo’: Dimayor

Luego de las disculpas de Gabriel Camargo, presidente del Tolima, por las declaraciones en contra del fútbol femenino, varios sectores del fútbol colombiano se han pronunciado sobre el tema. El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, desmintió que no vaya a ver castigo para el dirigente, como se ha afirmado en las redes sociales.

“Me preguntan (en una entrevista en una cadena radial): ¿qué opina? Y yo digo que primero eso no me corresponde a mí, sino a el Comité Disciplinario del campeonato, segundo me parece muy bien que la gente se disculpe, póngale punto final a esto y que resuelva la Comisión; pero cuando la gente se excusa hay que entenderle las cosas, eso fue lo que dije y entonces sacan de contexto la primera parte, solo sacan la segunda”, le dijo Vélez a EL TIEMPO.

Tuvo el honor de pedir perdón y me parece muy bien, póngale punto final al tema y ya el Comité decidirá FACEBOOK

El presidente de la Dimayor confirmó que el miércoles de la próxima semana el Comité Disciplinario, tras sus vacaciones, se reunirá y tocará el tema de las declaraciones de Gabriel Camargo.



Vélez insistió en que: “Eso le corresponde al Comité, eso no me corresponde a mí, pero, como ciudadano, cuando alguien pide perdón hay que aceptárselo. Tuvo el honor de pedir perdón y me parece muy bien, póngale punto final al tema y ya el Comité decidirá”.



Sobre si cree que las declaraciones de Camargo son simplemente para evitar una posible larga sanción, el presidente de la Dimayor aseguró: “Ya eso tocaría llamarlo a él (Gabriel Camargo) yo no me puedo meter en lo que él haya dicho, yo como ustedes solo vi el comunicado y yo como abogado parto de la buena fe de la gente”.



Tras la reunión del próximo miércoles, la Comisión evaluará la posible sanción de Camargo que, según el reglamento, sería de “veintidós (22) a cuarenta y cuatro (44) salarios mínimos mensuales legales vigentes y la prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol de tres (3) a seis (6) meses”.



“Eso anda mal, eso no da nada económicamente ni nada. Los problemas que hay con las mujeres son más toma tragos que los hombres. Pregúntele a los del Huila cómo están de arrepentidos de haberle invertido tanto. Y fuera de eso es un caldo de cultivo de lesbianismo tremendo”, fueron las palabras de Camargo, el pasado 21 de diciembre.



Este miércoles 9 de enero, el presidente del Tolima, por medio de un comunicado, publicado en las redes sociales del club, aseguró que “no fue mi intención ofender a las mujeres practicantes del fútbol, y menos aún menoscabar sus derechos fundamentales”.



