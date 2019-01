Barcos, un trotamundos del fútbol que está cerca de Atlético Nacional

Una vez Atlético Nacional recibió el aval para poder fichar jugadores, los directivos del club antioqueño se puso a trabajar en cuáles serían los mejores jugadores que podía traer. No querían dejar nada al azar y la idea era contratar jugadores de peso, con trayectoria, que le permitieran volver a nacer, tras un flojo 2018. Para eso, están preparando un golpe de opinión: el experimentado delantero argentino Hernán Barcos está cerca de vestirse de verde y ser la contratación más importante de la Liga colombiana.

Barcos es un trotamundos del fútbol. Ha jugado en 15 equipos, pasando por siete países diferentes. Nacido en las inferiores de Racing de Avellaneda, aunque nunca fue profeta en su tierra. El atacante nunca pudo establecerse en el fútbol argentino. Ni en Racing, ni en Huracán, ni en Vélez Sarsfield tuvo un buen rendimiento en los diferentes momentos que jugó en el balompié de su país.



Sin embargo, ‘El Pirata’ como es conocido, en el fútbol del exterior mostró una cara diferente. En Guaraní, en la temporada 2005-06, demostró que es un delantero goleador. Quizá no era el más dúctil, pero sí sabía mandar el balón al fondo de la red. Jugó 31 partidos y anotó 12 goles. Una temporada después viajó a Ecuador para vestir la camiseta de Olmedo, equipo con el que anotó 22 goles en 43 partidos.



Tomó un vuelo para ir a Estrella Roja de Serbia, también empacó maletas para ir a Shanghái Shenhua y Shezhen Ruby, pero no le fue también. Pocos goles anotó, no se acomodó a la nueva cultura y su estilo de juego.

Tiempo de brillar

Después de viajar y mostrarse fuera de Suramérica, Barcos desembocó en la Liga de Quito, de Ecuador, escuadra en la que llegó al estrellato. Estuvo desde el 2010 y el 2011, tiempo en el que jugó 92 encuentros y anotó 53 goles. Se consagró campeón de la Liga local y fue premiado como el mejor delantero del torneo y en el segundo quedó seleccionado en el equipo ideal de América en la tradicional encuesta del diario uruguayo ‘El País’.

Hernán Barcos, delantero argentino. Foto: EFE

Esa muestra de olfato goleador lo llevó al fútbol brasileño. Palmeiras pagó 3 millones de dólares por sus servicios. Estuvo dos años en total. Actuó en 61 encuentros y anotó 31 goles. Esas actuaciones lo llevaron a ser llamado por la selección de Argentina. Alejandro Sabella lo citó para jugar el Superclásico de las Américas, contra Brasil. En las eliminatorias jugó contra Uruguay y Chile.Para el 2013 fue transferido a Gremio, donde también superó la barrera de los 30 goles antes de irse nuevamente a China a principios del 2015.

Los años siguientes pasó por Tianjin Teda, de China; Sporting de Portugal; Vélez Sarsfield, de Argentina; Liga de Quito y Cruzeiro. En algunos clubes brilló más que otros y a sus 34 años es la opción para llegar a Nacional.



Barcos es el máximo goleador de la Copa Suramericana. Lleva 17 goles en 30 partidos. Con Liga de Quito anotó dos goles y con Palmeiras, 2. Sus movimientos y efectividad a la hora de anotar la quiere llevar ahora a Atlético Nacional.



