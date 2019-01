Primera victoria de Autuori al mando de Nacional

El DT de Atlético Nacional, el brasileño, Paulo Autuori, respiró, pues el gol del debutante Hernán Barcos le dio la oportunidad no solo de ganar el juego, 0-1, frente al Bucaramanga, sino que ajustó su primera victoria al frente del club.

Una vez rodó la esférica sobre el césped los jugadores de Nacional basados en la tenencia de balón, mostraron la iniciativa frente a Bucaramanga que se mostraba un equipo ordenado en defensa y con escasa producción futbolística en el medio campo.



Sobre el meridiano del primer tiempo, Atlético Bucaramanga generó dos aproximaciones a gol en donde adoleció de poder resolutivo en el último cuarto de cancha. De otra parte, el conjunto verdolaga que se replegó un tanto supo administrar los ritmos del partido.



Culminaría el primer tiempo con la paridad a cero goles, con Nacional que mantuvo la tenencia de balón, pero sin hacer daño sobre la portería adversaria y un Bucaramanga que apeló a las transiciones rápidas entre defensa y ataque como alternativa en fase ofensiva.



Para la segunda mitad la iniciativa fue para el local, que en los primeros tres minutos generó una opción de gol que no pudo resolver el jugador leopardo Sergio Romero.



Así mismo, el conjunto verdolaga que cedió la iniciativa en un principio se defendió manteniendo cierto orden táctico en cada una de sus líneas.



Sobre la parte media del segundo tiempo, Nacional con el ingreso de Pablo Cepellini intentó recobrar la tenencia de balón y tener mayor presencia ofensiva sobre la portería del conjunto leopardo, entre tanto, el Bucaramanga con la apertura de la cancha por los costados, generó dos opciones de gol donde nuevamente careció de definición.



En el minuto 36 de la segunda parte, Jeison Quiñones detiene el balón con la mano en la raya de su portería, de inmediato, el juez central del compromiso decreta pena máxima a favor de Nacional y expulsión para el jugador Quiñones del conjunto leopardo.



El encargado del cobró fue el debutante Hernán Barcos quien remató rasante, al palo de la mano izquierda del portero Aguirre para convertir gol y decretar el uno por cero a favor del conjunto verdolaga.



Terminaría el compromiso con la victoria para Atlético Nacional que fue un equipo práctico y que supo administrar los ritmos del partido frente a un Bucaramanga que nuevamente adoleció de poder resolutivo y se retiró en deuda con su afición que lo acompañó en buen número.



Síntesis

Atlético Bucaramanga 0 – Nacional 1

Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Harold Gómez (6), Camilo Mnacilla (5), Jeison Quiñones (5), Marvin Vallecilla (5), Alejandro Bernal (5), Gabriel Gómez (6), Cesar Quintero (5), Jhon Pérez (5), Sherman Cárdenas (6) y Sergio Romero (4).

DT: Flabio Torres.



Nacional: José Cuadrado (6), Elibelton Palacios (6), Daniel Bocanegra (6), Nicolás Hernández (6), Deyber Machado (5), Sebastián Gómez (6), Brayan Rovira (6), Juan Pablo Ramírez (6), Jeison Lucumí (6), Yerson Candelo (6) y Hernán Barcos (7).

DT: Paulo Autuori.

Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: No hubo.

Goles Nacional: Barcos (Penal 36 ST).

Cambios Atlético Bucaramanga: Johan Caballero por Bernal (21 ST), Jonathan Ávila por Pérez (37 ST) y Roger Lemus por Quintero (41 ST).

Cambios Nacional: Cristian Mafla (5) por Machado (10 ST), Pablo Cepellini (6) por Candelo (14 ST) y Aldo Leao Ramírez por Ramírez Juan Pablo (26 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: Jeison Quiñones (36 ST).

Expulsados Nacional: No hubo.

Amonestados Atlético Bucaramanga: Gómez (22 PT), Mancilla (35 PT), Vallecilla (40 ST), Ávila (40 ST) y Caballero (49 ST)

Amonestados Nacional: Rovira (20 PT), Candelo (29 PT) y Machado (7 ST).

Detalle: Hernán Barcos debutó con gol vistiendo la camiseta de Atlético Nacional que consiguió la primera victoria en la era de Paulo Autuori.

Figura: Hernán Barcos (7).

Estadio: Alfonso López.

Asistencia: 22.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Heider Castro Gómez (7).



Julián Carreño

|Para EL TIEMPO