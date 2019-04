Patriotas se desinfla en la Liga: recibe a Cúcuta en La Independencia

Escaso el tiempo que tuvo Patriotas para digerir la goleada del último partido e insuficiente el espacio del cuerpo técnico para corregir los movimientos que les ha llevado a sufrir tres derrotas consecutivas por goleada, ya que recibe a Cúcuta Deportivo, este domingo 20 de abril, en el estadio de La Independencia, por la jornada 17 del Torneo Apertura.

Un panorama bastante complicado el que afronta el cuadro boyacense, precisamente, en esta Semana de pasión en la que comenzó con una derrota de local 1-3 ante Millonarios y el Jueves Santo salió vapuleado 4-1 frente a Atlético Nacional del Atanasio Girardot.



Situación nada favorable para las huestes que orienta Diego Corredor, quien no ha tenido las sesiones de entrenamiento requeridas para recomponer el trabajo táctico y además se agregan los inconvenientes de orden médico que sufrieron Miller Mosquera y Brayan Fernández, quienes sufrieron graves lesiones óseas y se eleva a nueve los jugadores que padecen molestias físicas.



Teniendo en cuenta estas circunstancias, realmente, son reducidas las variantes que tendrá la escuadra Muisca para su enfrentamiento ante el cuadro ‘Motilón’, ya que no se dispone de una nómina amplia que permita hacer grandes modificaciones.



“Preocupante lo que viene ocurriendo en el sistema defensivo, ya que son tres partidos en los que hemos recibido once goles. Esta situación habla de los grandes inconvenientes que he tenido a lo largo del campeonato, ya que no se ha podido tener una línea defensiva establece, por todos los inconvenientes que se han presentado. Esperamos ante el elenco cucuteño recomponer y ganar a como dé lugar para seguir con la posibilidad de clasificar entre los ocho”, expresó Diego Corredor Hurtado, entrenador de Patriotas.



Por ahora, no se esperan mayores cambios en el plantel que viene de jugar ante el cuadro verdolaga y por eso la única variante en ataque será el ingreso de David Castañeda, en reemplazo del lesionado Brayan Fernández y la del lateral derecho Israel Alba, en lugar de Nelson Lemus.

Posible alineación

Patriotas: Álvaro Villete; Israel Alba, Davinson Monsalve, Julián Millán, Federico Arbeláez; Exequiel Benavidez, Norbey Salazar, Jhon Arias, Kelvin Osorio; Daniel Mantilla y David Castañeda.





Ulises Ortega Acuña

Para El Tiempo

Tunja

En twitter: @odiseonoticias