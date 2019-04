Patriotas mantiene la ilusión de los cuadrangulares: ganó 1-0 a Cúcuta

Atrás quedaron las tres últimas derrotas consecutivas que sufrió Patriotas por goleada y con el triunfo 1-0 ante Cúcuta aparece de nuevo la ilusión de poder avanzar a los cuadrangulares finales.

Pese a lo escaso en el marcador, la plantilla boyacense fue la que domino a sus anchas los 90 minutos y con mejor volumen ofensivo, ante un rival que fue timorato y reservado en el desgaste físico a la altura de Tunja y con las condiciones que exige el gramado de La Independencia.



En los primeros minutos, fue el visitante el que asumió el manejo del compromiso, siendo esenciales en la recuperación y siendo el complemento para lograr el equilibrio en el sector medular con el trabajo de Diego Chica y John Hernández.



En ese lapso se dio la posibilidad de abrir el marcador con un remate de Matías Pérez, luego de un balón que le quitó Diego Chica a Julián Buitrago y se la sirvió a Hernández quien remató y el rebote le quedó al argentino quien no fue preciso en el destino final.



Un minuto después vino la riposta del cuadro boyacense con salida por izquierda de César Hinestroza, quien se juntó con John Arias y este sacó un derechazo, que soltó el portero Juan Chaverra y Caicedo quien no llegó al rebote.



Luego el local retomó el control del balón a través de Fredy Salazar y de Kelvin Osorio, quienes empezaron a buscar la salida por derecha con César Caicedo, quien se convirtió en un auténtico fuelle por ese costado.



En esa búsqueda de la anotación, el cuadro del altiplano recurrió a la media distancia y con Fredy Salazar logró el primer impacto que llegó suave a las manos del meta Chaverra.



Al minuto 33 se dio la opción más clara de anotar de Patriotas. Centro desde la derecha de Caicedo para que aparezca Kelvin Osorio, quien remató con izquierda y el balón se fue lamiendo el palo ídem. Insistió el cuadro tricolor con una jugada en la que participan César, Jhon Arias y Osorio, quien fue el último en rematar pero no tuvo fortuna en el destino final.



Al minuto 38, un nuevo acercamiento del local. Otra vez es Caicedo quien asiste con un centro desde la derecha y esta vez quien apareció es Daniel Mantilla, quien malogró el remate cuando tuvo todo el arco a su disposición.



En los últimos minutos del cierre, el rojinegro logró salir de la presión de su rival con sendos remates de fuera del área de Jhonatan Agudelo y del argentino Pérez.



Apenas transcurrían cuatro minutos de la etapa de complemento y Patriotas se asomó con un remate de Caicedo que Chaverra evacuó con su pierna derecha y Cristian Barrios, quien recién llegó al partido, no alcanzó a conectar el remate.



Después del primer cuarto de hora, en acción de pelota quieta, el lateral izquierdo Hinestroza logró un latigazo que obligó a la estirada de Chaverra quien desvió el esférico al tiro de esquina y salvó a su equipo del tanto en contra.



El juego pierde dinámica y sorpresa, con dos escuadras que persiguen tareas diferentes. De un lado, Patriotas que asumió por completo el comando del lance, ante un Cúcuta que se abroquela en su propia zona, que no arriesga demasiado y que parece apostarle a la igualdad.



Luego del minuto 30 se dio una reacción del cuadro fronterizo, mediante una cabriola de Agudelo y el remate se fue arriba del travesaño, en un balón que bajó de cabeza Hernández.



No obstante, la escuadra boyacense reaccionó del bache en el que se metió y otra vez volvió a la carga ofensiva de la puerta de Chaverra, quien de nuevo volvió a demostrar seguridad y buenos reflejos sobre todo en un derechazo de Salazar, que iba camino de red.



Justo premio a ese vehemente deseo de encontrar la senda del gol, por fin Patriotas logró abrir el marcador. Sobre el minuto 37, se dio el frentazo Cristian Barrios, quien libre de marca aprovechó un centro preciso desde la izquierda de Salazar, y acomodó el esférico sobre el segundo palo de Chaverra, quien pese a la enorme estirada no pudo evitarlo.



Victoria inobjetable de Patriotas por la mínima diferencia le devolvió la posibilidad de clasificar entre los ocho y para lo cual debe confirmarlo en los tres partidos que le restan, siendo uno de local ante Deportes Tolima y dos de visitante ante Deportivo Pasto y Alianza Petrolera

Patriotas 1 - Cúcuta 0

Patriotas: Eder Chaux (6); Israel Alba (6), Davinson Monsalve (S.C.), Julián Millán (6), César Hinestroza (5); Julián Buitrago (5), Kelvin Osorio (6), Jhon Arias (5), Fredy Salazar (7); Daniel Mantilla (5) y César Caicedo (6). D.T.: Diego Corredor.



Cúcuta: Juan Chaverra (6); Braynner García (6), Javier López (5), Mauricio Duarte (6), Luis Ortiz (6); Harrinson Mancilla (5), Diego Chica (6), John Hernández (6), Luis Miranda (5); Matías Pérez (6) y Jhonatan Agudelo (5). D.T.: Sebastián Méndez.



Partido: Aceptable.



Gol de Patriotas: Cristian Barrios (37 ST).



Gol de Cúcuta: no hubo.



Cambios en Patriotas: Òscar Balanta (6) por Davinson Monsalve (19 PT), Cristian Barrios (7) por Jhon Arias (45 ST) y David Castañeda por Daniel Mantilla (32 ST).



Cambios en Cúcuta: Jeysen Núñez por Matías Pérez (19 ST), Wilder Guisao por Luis Miranda (31 ST) y Lisandro Cabrera por John Hernández (39 ST).



Amonestados en Patriotas: Kelvin Osorio (27 PT) e Israel Alba (24 ST).



Amonestados en Cúcuta: Braynner García (16 ST), Diego Chica (33 ST) y Javier López (44 ST).



Figura: Fredy Salazar (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 2.500 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Óscar Gómez (7).