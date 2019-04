Pasto va por su sexto triunfo en línea: recibe a un herido Medellín

Deportivo Independiente Medellín visita al Deportivo Pasto, este domingo desde las 2:00 p.m. en el estadio Municipal de Ipiales. Encuentro válido por la fecha 14 en la Liga I-2019. Bajo las órdenes de Ricardo Calle y Lenny Maturana, el ‘poderoso’ visita el sur del país, donde tendrá la misión de cortarle la racha de 5 victorias consecutivas a los ‘volcánicos’ si quieren mantener opciones para clasificar a los cuadrangulares semifinales.

El empate frente a Once Caldas cayó mal en el conjunto ‘rojo’ de Antioquia, Octavio Zambrano dejó el pasado viernes su cargo y ahora bajo un interinato, Medellín necesita recuperar los puntos que perdió en el Atanasio en una de las plazas más complicadas del campeonato como la de Ipiales, donde Deportivo Pasto ha edificado un fortín, desde el 3 de marzo no cae en su casa y en tierras nariñenses fue donde comenzó la seguidilla de cinco triunfos al hilo que lo tienen quintos en la tabla de posiciones.



En cuanto a novedades, Héctor Urrego regresa a la zaga central tras haber pagado una fecha de sanción en el pasado partido frente a Once Caldas, por su parte, Jesús David Murillo volverá a estar habilitado por la convocatoria de Bryan Castrillón a la Selección Colombia Sub 20.



Leonardo Castro sufrió una lesión en su aductor derecho que lo tendrá afuera entre dos y tres semanas, en su lugar estaría Cristian Echavarría, quien jugó algunos minutos frente al ‘blanco blanco’ de Manizales. Además, Nicolás Palacios estaría en la zona medular en lugar de Larry Angulo.



“Pudimos conseguir la victoria, lastimosamente tuvimos errores que nos han costado puntos. Cuando no se ganan hay que revisar qué pasó, queremos volver a ganar. Sabemos en el equipo en el que estamos, el margen de error es mínimo, Pasto es un rival directo y debemos afrontar este partido como una final”, expresó Jesús David Murillo.



En el frente de ataque, Diego Herazo sería uno de los atacantes del equipo, el chocoano confía en regresar a la senda goleadora frente a un rival directo como Pasto. “Tenemos la posibilidad de seguir peleando para entrar entre los ocho, esperamos ganar y ojalá pueda convertir. Todos estamos trabajando bien, estamos motivados y con toda la ilusión de hacer las cosas bien”, remarcó Herazo.



Pasto a revalidar su buen momento

Deportivo Pasto completa cinco triunfos en línea, y solo le han marcado un gol en estos partidos garcías a las buenas actuaciones de Neto Volpi en el arco.



Alexis García, el técnico que devolvió la sonrisa a los pastusos, ha indicado que ya está con el equipo ideal, el contar con jugadores dispuestos a seguir brindando las satisfacciones. El club nariñense ha levantado su nivel notablemente, tanto así que está saliendo de la zona comprometida con el descenso y se ubica quinto en la presente Liga.



Para enfrentar a Medellín, Pasto ya podrá contar con todo el plantel, ya que ningún jugador ha sido sancionado y han reportado lesionados del útlimo enfrentamiento contra Cúcuta.

Alineaciones probables

Deportivo Pasto: Neto Volpi ; Fabián Viáfara, Geisson Perea, José Ortiz, Mairon Quiñonez ; Ederson Moreno, Camilo Ayala, Daniel Giraldo, Mariano Vásquez; Jown Cardona y Andrey Estupiñán.

D.T.: Alexis García



Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Héctor Urrego, Jesús David Murillo, Sebastián Macías; Diego Arias, Nicolás Palacios, Andrés Ricaurte; Diego Herazo, Cristian Echavarría, Germán Cano.

D.T.: Ricardo Calle (encargado).



Hora: 2:00 p.m.



Estadio: Municipal de Ipiales.



Árbitro: Nicolás Rodríguez (Bogotá).



T.V.: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Para EL TIEMPO

Medellín

Posible alineación: