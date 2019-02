Once Caldas ganó en su visita al Deportivo Pasto: 1-2

Deportivo Pasto dio un paso más en falso en su pelea particular por huir del descenso. En su casa cayó contra una nómina alterna de Once Caldas y, aunque ganaba 1-0 al inicio, terminó cayendo 1-2.

Al minuto 2 ya se registraba un gran remate de afuera de Rojas para el local y al 3 vendría la falta en el área para el penalti que Cardona cambió por gol.

Sin embargo, no hubo suficiente fortaleza para defender esa ventaja y al 19, por una falta del arquero Volpi, encontró la igualdad el visitante: buen cobro de Lizarazo para el 1-1 parcial.



Se fue tomando confianza el equipo de Bodhert y al 27 encontró la ventaja: desde atrás apareció con sorpresa Salcedo y anticipó al portero para el 1-2.

Al 45 se perdió Brito el empate, en un remate cruzado peligroso.



Y cuando se esperaba la recuperación tras el descanso, Pasto salió sin mayores alternativas y apostó sin éxito por las apariciones esporádicas de Villota y la pelota quieta de Hidalgo.



Se salvó al 53 Once Caldas, en remate frontal de Figueroa que a tiempo sacó Román al lateral.



Pedía penalti Pasto por mano en el área que no se sancionó y sobre el cierre tendría un intento más el local, en tiro libre de Villota, mala salida del portero rival y por poco Figueroa castiga.



Pasó el tiempo y no logró Alexis García la primera celebración en Liga ni la defensa de la condición de local. Preocupante situación con el descenso tan cerca.



Entre tanto, Once Caldas dejó una grata impresión con una nómina alterna, pues el primer equipo viajará a Paraguay para su compromiso de Copa Suramericana.





FUTBOLRED