Pasto vuela en la Liga, sexta victoria en línea: venció 1-0 a Medellín

En un hecho sin precedentes el Deportivo Pasto ganó su sexto partido en línea y mantener el invicto, al derrotar por un gol a cero al Independiente Medellín, cuando el partido estaba terminando, Gustavo Britos que había ingresado a los 38 minutos, consigue el tanto de la victoria y le permite al equipo de Alexis García a estar entre los ocho e imponerse una marca personal.

En el primer tiempo, los dos equipos se enfrentan con situaciones diferentes, en donde Pasto con la motivación de ir ganando cinco partidos en línea y Medellin estrenando técnico con Ricardo Calle, salen en procura de los tres puntos, jugándose en buena parte en el medio campo, en procura de aprovechar de un error.



A los seis minutos, Henry Rojas con un fuerte tiro despierta a David Gonzáles quien no pudo detener el balón y por poco el conjunto nariñense abre el marcador, ripostando Medellín a los 15 minutos, cuando Cristian Echavarría logra superar a la zaga, envía el balón al centro sin que Germán Cano logre impactar y permitirle a Geisson Perea sacar el esférico cuando ya se cantaba el tanto poderoso.



Las acciones se tornan fuertes y los primeros 45 minutos el juez central Nicolás Rodríguez se ve obligado a sacar la amarilla para tratar de frenar el juego bruscos que se registra en el medio campo.



A los 34 minutos baja el accionar de los dos equipos, se ejerce una presión individual, Pasto trata de reaccionar y encierra a Medellín, cuando Geisson Perea no logra impactar de cabeza al cobro de un tiro libre de Henry Rojas.



En el segundo tiempo, José Ortiz se convirtió en el “guardaespaldas” de Germán Cano, quien no podía superar la marca, del jugador pastuso y su accionar no había generado peligro alguno. Nuevamente el juego tal como en el primer tiempo, se desarrolla en el medio campo y al minuto 13 Ray Vanegas que acababa de ingresar, logra desprenderse y se pierde la mejor oportunidad de abrir el marcador.



A los 25 minutos Medellín trata de sorprender en una acción de Cano, que aprovechó la libertad que le dejó Ortiz y se aproxima con peligro, en donde Volpi, logro evitar el gol. A los 30 minutos, empieza a registrarse un nerviosismo entre los aficionados al ver como se presentan algunos errores en la zaga pastusa y le permite aproximarse a los poderosos de la montaña.



Pasto se desespera, Medellín logra el equilibrio y a los 33 minutos, Daniel Giraldo intentó sorprender sin fortuna; el juego no es vistoso a la retina de los aficionados.

AlexisGarcía, DT del Deportivo Pasto. Foto: Tomado del Facebook del Deportivo Pasto

A los 43 minutos Neto Volpi le tapó a Germán Cano, cuando estaba habilitado y de inmediato Pasto reacciona para que Carlos Daniel Hidalgo recupere un balón en el medio campo lo entrega a Ray Vanegas y al final es Gustavo Britos quien consigue el gol del triunfo en la agonía del partido.



El arbitraje de Nicolás Rodríguez dejó en deuda su accionar y al minuto 23 con el apoyo del lateral Juan Vaca, corta el juego de un inexistente fuera de lugar, en perjuicio para Pasto. Al final la justicia estuvo a favor del onceno nariñense.



El técnico del Independiente Medellín Ricardo Calle, quien debuta con derrota, manifestó que se necesitaba ganar los puntos y en un descuido Pasto en una transición logra el gol, que lo deja triste; se busca cambiar la actitud frente al trabajo del anterior técnico y teniendo en cuenta la altura de Ipiales, difícil para todos los oncenos que visiten la ciudad fronteriza y solicitó a sus jugadores, que jueguen sin tensión, se liberen del estrés que tenían por la situación que estaban viviendo.



Por su parte Alexis García el técnico ganador quien ha logrado consolidar el equipo, devolviendo la alegría entre los aficionados, al término del partido dijo, que el partido fue complicado, difícil de leer, juega al pelotazo y al final el equipo logra ser competitivo y sabe ganar en cualquier circunstancia y rival, sabe jugar con quien sea, superando la presión de que fue objeto durante el partido y los cambios resultaron positivos para sus intereses.

Deportivo Pasto 1 / Medellín 0

Deportivo Pasto: Neto Volpi (8); Fabián Viáfara (6), Geisson Perea (6), José Ortíz (6) y Mairon Quiñonez (6); Ederson Moreno (6), Camilo Ayala (7), Daniel Giraldo (6), Henry Rojas (6), Jown Cardona (6), y Andrey Estupiñán (6).

Cambios: Ray Vanegas (6) por Henry Rojas (11 ST), Carlos Daniel Hidalgo por Jown Cardona (21 ST), Gustavo Britos por Andrey Estupiñán (38 ST).

DT: Alexis García



Independiente Medellín: David Gonzales (7); Elvis Perlaza (6), Jesús Murillo (6), Héctor Urrego (6), Sebastián Macías (5); Nicolás Palacios (6), Larry Angulo (5), Andrés Ricaurte (6); Crístian Echavarría (6); Diego Herazo (6) y Germán Cano (6).

Cambios: Diego Arias (6) Larry Angulo (00 ST), Ever Valencia por Cristian Echavarría (19 ST),

D.T.: Ricardo Calle (e).



Partido: intenso



Goles de Deportivo Pasto: Gustavo Britos (44 del segundo tiempo)



Goles Medellín: no hubo



Amonestados: Andrey Estupiñán, Fabián Viáfara, Carlos Daniel Hidgalgo, del Deportivo Pasto; Larry Angulo, Sebastián Macias, Cristian Echavarría, Elvis Perlaza, de Medellín.



Expulsados: no hubo



Detalle: al final del partido, una celebración con pólvora por parte de los aficionados pastusos que acompañan al equipo.



Figura: Neto Volpi.



Estadio: Municipal de Ipiales. Asistencia: 3.000 espectadores aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Nicolás Rodríguez (6).







Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Ipiales.