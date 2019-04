La semana de los arqueros (para bien y para mal)

El médico Gabriel Ochoa Uribe, el técnico más ganador del fútbol colombiano (tomen aire: cinco títulos de Liga con Millonarios, uno con Santa Fe y siete con América) solía armar sus equipos de atrás para adelante. Lo primero que pedía era un arquero confiable. Muchas veces confió en veteranos; en otras se la jugó por jóvenes. El problema no era que fuera viejo o joven, sino que fuera confiable.

Jorge Luis Pinto, uno de los alumnos aventajados de Ochoa, se beneficia de esa misma teoría con Millonarios. Encontró a Wuilker Faríñez apenas tiene 21 años, pero tiene unas condiciones impresionantes. Seguramente no va a durar mucho en Colombia, porque además tiene la vitrina de la Selección de Venezuela y una Copa América por delante. Mucho de ese primer lugar de Millos se le debe a él.



Fue una semana en la que los arqueros fueron protagonistas, para bien o para mal. Camilo Vargas, con el Cali, mostró que otra vez está en el nivel que lo llevó a ser campeón con Santa Fe. Neto Volpi, desechado por América, encontró una segunda oportunidad en Pasto y no la ha desaprovechado: es el portero menos vencido del campeonato.



Esa teoría, la de cuidar bien la puerta, es clave. Otros equipos apostaron a otra cosa y no les salió. Como en el caso de Santa Fe: perdió en el segundo semestre del año pasado, por lesión, a dos de los baluartes de su época gloriosa, Róbinson Zapata y Leandro Castellanos. Contrató a dos arqueros: Geovanni Banguera, a quien muchos pedían para la Selección Colombia, y Diego Martínez, ese sí, sin grandes antecedentes. Y dejó a Miguel Solís, que no es ningún jovencito y que llevaba años haciendo fila.



El técnico Gerardo Bedoya, al que se le sigue notando lo novato, le cobró muy feo un par de errores a Banguera. Lo borró. Y ahora se le lesionaron los otros dos porteros. Le toca ponerlo, sí o sí. A ver si demuestra el carácter. Como lo hizo Arled Cadavid, señalado por ‘Pecoso’ Castro como una de las causas de su salida del América. Eso tapó las verdaderas razones. Cadavid brilló este domingo.





El Torneo de Ascencio





José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En twitter: @josasc