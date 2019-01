Meluk le cuenta… (Vamos, pues)

Con nuestro sistema de campeonato Alka-Seltzer –dos pepitas ligeras y efervescentes en el vaso de agua de un solo año–, se ha demostrado que los equipos no necesitan tener grandes nóminas para ser campeones y que un modesto tiene muy buenas opciones de figurar, pues con planteles cortos y relativamente baratos es suficiente una buena rachita de pocos partidos para ser campeón o semifinalista.

Por eso, como ha ocurrido antes, los ‘grandes fichajes’ de arranque para el comienzo de la temporada 2019 son técnicos y no jugadores. Esta vez, tres: Jorge Luis Pinto, en Millonarios; Paulo Autuori, en Nacional (que llegó para la última fecha del torneo pasado), y Luis Fernando Suárez, que pasó de La Equidad al Junior.



Con la platica que se paga por un buen entrenador y sus ayudantes no se consiguen ni uno ni dos muy buenos futbolistas, de esos que los hinchas sueñan para sus equipos. Por algo no se ha podido repatriar, por ejemplo, a Hugo Rodallega ni retener a los 34 jugadores que se inscribieron en el pasado torneo clausura mexicano.



A los hinchas no les importan los números de los libros de contabilidad, pero sí los de la tabla de posiciones. Y aquí, por el sistema del campeonato, pues Tolima, Caldas, Rionegro, La Equidad y Bucaramanga clasifican a los cuartos de final, mientras que Nacional, Millonarios y América –los más grandes de nuestro fútbol– quedan eliminados: creyeron ser liebres, pero eran tortugas y para ser campeón de la Liga, como está recontraprobado, pues no hay que tener un Ferrari.



A propósito, lo que pasa hoy en Nacional es increíble: después de agarrar el cielo con las manos al ganar la Libertadores del 2016, se autodestruyó en cinco segundos con manejos que aún no se revelaron a la opinión pública, pero que fueron piedras que sonaron en el río revuelto; gastó fortunas en jugadores y entrenadores que no ganaron nada y hoy no puede inscribir refuerzos porque está impedido.



El campeón Junior es distinto: se gastó un billete largo por tener y retener al mejor jugador de la Liga (Teo Gutiérrez), tiene un portero como Viera que hace rato ya es una leyenda del equipo y si el sensacional Luis Díaz se termina yendo para River, seguramente recontratará a Yimmi Chará y santo remedio.



¡Y en Medellín no saben si Germán Cano se queda o se va! Una decisión crucial. Esa sí que es la determinación del equipo para la temporada.



Santa Fe repite la ‘Fórmula Pastrana’ de siempre, a pesar de que falló en la primera vez del presidente Carreño: equipo modelo económico, con reencauche de jugadores ya conocidos. Ya les dije, el sistema del campeonato lo permite. Ya ganaron mucho así, y así esperan ganar de nuevo.



Millonarios apuesta al recuerdo del título que ganó en diciembre del 2017, cuando maravillaba el Junior del ‘Chateo’ –otra prueba de lo que pasa por el sistema del campeonato–, y por eso la inversión fue Pinto, el DT. Creen que tienen equipo. Cali sigue jugando a la ruleta rusa y espera no volarse otra vez los sesos. América conserva su pinta de ‘ameriquita’: quizá le suene la flauta. El sueño general es ese: que suene la flauta…



Arrancó la pretemporada muy rápido en este 2019 y por ahora las novedades más importantes están en tres banquillos técnicos y no en la cancha. Vamos, pues.



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta