Meluk le cuenta... (No a la norma del sub-20 en la Liga)

La idea de revivir una ley que obligue a los equipos profesionales de la Liga a alinear un jugador menor de 20 años es demagogia y facilismo. Es ponerle una curita a una infección. Quienes lo pregonan creen que así, en una Liga en la que ya hay problemas de nivel, van a sobrar megacracs juveniles para que las futuras selecciones sub-20 sean invencibles, poderosas, hagan mil goles y se coronen campeonas suramericana, mundial y universal. Esa norma, que aquí ya operó bajo la misma crítica entre 1999 y el 2011, no garantiza nada y, por el contrario, permite abusos y humillaciones con muchos juveniles a los que irrespetan poniéndolos 25 segundos, uno, dos o tres minutos para cumplir con el trámite.

Las ligas profesionales son abiertas y en ellas juegan los mejores, ya sean de 15 o de 50 años. Es tan ingenua esa norma. ¿Se la imaginan al revés? Por qué no prohibir a los mayores de 33 años para que haya más jóvenes. Es la misma vaina.



La famosa norma no es mágica. Miren: Chile, la selección anfitriona del suramericano juvenil que acaba de terminar, la tiene (1.350 minutos de juveniles por equipo) y quedó eliminada en la primera ronda. Venezuela, que también obliga a sus equipos de primera división a poner ‘pelaos’, no clasificó al Mundial. ¿Ven...?



Doy más datos: Colombia, sí, Colombia, fue campeona suramericana sub-20 en el 2013 y subcampeona en el 2015 sin la famosa orden.



Los jugadores menores no salen por jugar un ratico y turnaditos. Los jugadores menores salen de verdaderos semilleros en las ligas aficionadas y en los equipos profesionales gracias a verdaderos campeonatos que mantengan competición continua, con trabajos serios en estructuras serias. Es muy fácil conseguir un ‘pelao’, alinearlo, sacarlo y lavarse las manos.



Al paso que vamos, y como la Selección no metió goles ni de penalti con el arco vacío, pues no se tardará la alcaldada de algún genio populista y demagogo de ordenar que la norma del sub-20 sea para alinear solo a delanteros. ¡Vayan viendo: sin norma no se afectaron defensas ni volantes!



Sin norma, el propio Arturo Reyes, el técnico de la Sub-20 que ayer clasificó al Mundial a pesar de sí misma, dijo hace menos de un mes: “Podemos ser campeones del Suramericano”.



No a ningún decreto que imponga poner a un sub-20 en la ya aporreada Liga profesional. Así no es...



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta