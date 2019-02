La Liga parece Junior y 19 más

Hoy, el Junior da cátedra de cómo se debe manejar un equipo grande y vuelve a dar un golpe de autoridad en el mercado al contratar al chileno Matías Fernández. Sin duda, junto con la llegada de Hernán Barcos a Nacional, es la mejor contratación que tiene la Liga en este 2019.

El habilidoso ‘10’ de la selección de Chile campeona de América en el 2015, que jugó 33 partidos y marcó 5 goles durante el 2018 con el Necaxa, de México, llega a la Liga local a terminar de reforzar al actual campeón de Colombia, que está bien confeccionado en todas sus líneas y cuenta con uno de los mejores técnicos colombianos en la última década, Luis Fernando Suárez.

La operación de Junior es sencilla: contratar jugadores del medio local medianamente buenos, para ser competitivo, tipo Michael Rangel, Roger Torres, Fredy Hinestroza (jugadores que contrató para este año), y luego rompe el mercado con figuras como Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez, Jonathan Álvez (quien no rindió, pero llegó como gran figura), y ahora viene Matías Fernández, cuyo contrato, por un año, según cifras extraoficiales, es de 1,3 millones de dólares.



Además, para este año, por la dinámica del mercado, pudo retener a dos de sus figuras, Teófilo y Luis Díaz (quienes tuvieron ofertas del fútbol argentino, pero no se concretaron), y también cuenta con jugadores sobresalientes como Víctor Cantillo, Sebastián Viera y Fabián Sambueza, entre otros.



Viendo las nóminas de los demás equipos del fútbol colombiano, no hay ninguno que iguale en calidad al onceno de Barranquilla; eso sí, para lograr eso hay que invertir: Junior es hoy el equipo más caro del fútbol colombiano, avaluado en 23 millones de euros, según el portal Transfermarkt.



Como canta el Cumbión del Junior : “Barranquilla tiene que estar orgullosa” porque cuenta con un equipo que está dos escalones arriba del resto en Colombia, es el actual subcampeón de la Copa Suramericana y campeón de la Liga local. Y ahora apunta al reto máximo: la Copa Libertadores.



Camilo Manrique V.

Redactor de EL TIEMPO

​@camilomanriquev