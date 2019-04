Once Caldas no quiere salir del grupo de los ocho: recibe a Jaguares

El repunte deportivo de las últimas jornadas le permitió al Once Caldas regresar al grupo de los ocho y ahora sueña con la clasificación, sin embargo, debe de continuar por la senda del triunfo, si desea mantener el sueño de disputar los cuadrangulares.



Los de Manizales se encuentran expectantes frente a lo que puede ocurrir contra Jaguares, equipo al que recibirán este sábado a las 4:00 p.m., en el estadio Palogrande de Manizales.

Si bien el ‘felino’ perdió la sagacidad y prácticamente está eliminado, este no un es factor por el cual los ‘albos’ se sientan confiados, antes se cuidan de una embestida que les signifique una nueva situación comprometedora que les ponga en riesgo su actual posición en la Liga.



“Tratamos de mantener una nómina que está dando resultados y que ha encontrado una idea de juego clara y vamos a sostenerla lo que más podamos”, dijo el técnico Hubert Bodhert.



Los cafeteros solo tendrían una novedad y sería la inclusión de Javier Reina, quien reemplazaría a Kevin Londoño, aunque no se descarta a Londoño, dada los ensayos expuestos por el entrenador durante la práctica del viernes.



“Hay un esquema táctico que hay que respetar, que sabemos de qué tenemos que tener la responsabilidad cuando no se tiene la pelota, pero más que todo con la pelota poder tomar nuestras propias decisiones”, comentó Reina.



El ‘blanco’ con 21 puntos en la sexta casilla es perseguido por Cúcuta que enseña el mismo puntaje. Cali, octavo del campeonato y el noveno Patriotas, cada uno con 20 unidades, y Bucaramanga y Nacional son los que tienen la posibilidad más cercana de estar entre los parciales clasificados a falta de cumplirse seis fechas de la fase regular.

Jaguares y sus cuentas para clasificar

Jaguares sigue usando la calculadora, y eso es lo que le queda para tratar de conseguir los resultados que lo puedan llevar al selecto grupo de los ocho, cuando finalice la fase del todos contra todos de la Liga I 2019.



Aunque en el aspecto futbolístico el elenco cordobés debe mejorar, lo único que le interesa ahora es llegar a la cifra de 30 unidades que lo pueda asegurar en la siguiente ronda. Sumar la mencionada cifra de puntos parece complicado, pero es lo que le queda si quiere cumplir el objetivo.



De los 18 puntos que le restan por disputar al conjunto sinuano, le tocaría sumar 16, lo que significa que no podrá perder ningún partido, es decir, ganar cinco juegos y empatar uno.



Al club cordobés le queda por jugar en Montería frente a Envigado, Bucaramanga y Equidad, y de visitante ante Caldas, Medellín y Huila.



A Jaguares le toca empezar a sumar de a tres puntos, y eso lo deberá buscar en Manizales, donde se medirá a Once Caldas en duelo de la fecha 15 de la Liga, el cual se cumplirá el sábado 13 de abril a partir de las 4.00 de la tarde.



Para este encuentro, Jaguares tendrá un cambio obligado en su plantilla titular, debido a la expulsión que sufrió Fabián Mosquera en el partido ante Rionegro al que le ganaron 2-0 en Montería. Mosquera sería sustituido por el defensor central paraguayo Darío López.

Alineaciones probables

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Lewis Ochoa, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y David Gómez; Juan David Rodríguez y Sebastián Guzmán; Kevin Londoño (Javier Reina), Juan Pablo Nieto y Jean Carlos Blanco; Ménder García.

D.T.: Hubert Bodhert.



Jaguares: José Escobar; Juan Zuluaga, Delio Ojeda, Darío López, Diego Ordoñez; Yohn Mosquera, Sebastián Ayala; Pablo Rojas, Harrison Mojica, Edis Ibarguen; Rafhael Oliveira.



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA





GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Para EL TIEMPO

Montería