Once Caldas y Envigado cerrarán la fecha 14 de la Liga

Tras ganar dos partidos consecutivos e igualar el último 1-1 contra Medellín, en su visita al Atanasio Girardot, el Once Caldas superó la crisis que le vaticinaba una eliminación tempranera de la Liga. Los recientes resultados le devolvieron la tranquilidad a los manizaleños, quienes esperan un triunfo frente a Envigado que los regrese al selecto grupo de los ocho.

El ‘naranja’ llegará apurado a la capital cafetera y esta situación la pretende aprovechar el ‘blanco’, pues su rival no solamente lucha por acercarse a la clasificación, asimismo le huye al fantasma del descenso.



Si bien el caldense presenta un balance positivo reciente, no puede bajar la guardia, porque un nuevo empate, o en el peor de los casos una derrota lo pondría nuevamente en dificultades para cumplir el objetivo de disputar los cuadrangulares.



“Si se pierde sabemos que se extiende un poquito más el sueño o se pone en una situación mucho más compleja buscar la clasificación, es una realidad, pero en este momento estamos pensando en que podemos ganar, vamos por ello. El momento que tiene el Once es más para seguir sumando”, dijo el técnico Hubert Bodhert.



Una de las novedades que tendrán los ‘albos’ será obligada, dada la expulsión del lateral zurdo Edwin Velasco, quien pagará sanción y estará en el terreno de juego Jean Carlos Blanco, media punta que jugará como extremo y obliga al izquierdo David Gómez a bajar a la zaga.



“Se ha trabajado muy bien, el grupo que ha venido jugando ha hecho una muy buena recuperación, se ha trabajado en la parte táctica lo que el ‘profe’ ha hecho en estos días y yo creo que estamos muy bien preparados para enfrentar a Envigado”, comentó Blanco.



Se confirma la titularidad de Ménder García, el joven delantero que normalmente está en la banca, sin embargo, en las últimas jornadas ha marcado dos goles, uno de los cuales les entregó un punto de oro a los caldenses en la pasada jornada ante el DIM.



“Si me da la oportunidad es saberla aprovecharla al máximo y obviamente quedarme con ella, ahora que si se llega dar la oportunidad de ser titular espero es no anotar uno, sino dos o si se da mucho más. Para mi significa mucha responsabilidad el que el equipo esté confiando en mi porque soy el que la está metiendo”, manifestó García.



Darío Rodríguez saldrá de la titular, a causa de una sobrecarga muscular.



El cafetero registra 18 puntos en la tabla de posiciones y una victoria le bastaría para conseguir un cupo dentro de los ocho.

Envigado, que hace cuatro fechas no gana, espera derrotar este lunes a Once Caldas en Manizales

Envigado hace rato que se olvidó de sumar de a tres, la última vez que lo hizo fue el 10 de marzo, casi un mes, cuando derrotó 1-3 a las Águilas en el estadio de Rionegro.



El delantero Wilfrido de la Rosa manifestó que él y sus compañeros son conscientes de los puntos que han dejado escapar en las últimas cuatro fechas (de 12 puntos disputados apenas sumaron dos).



Y es que hace cuatro jornadas estaban felices dentro del grupo de los ocho, pero salieron en la fecha 10, y aunque hoy se mantienen cerca no se pueden dar el lujo de perder más si no se quieren quedar sin posibilidades, a falta de siete partidos para que termine la fase de todos contra todos, de clasificar a la siguiente ronda de la Liga I-2019.



“Es triste la forma como hemos dejado escapar tantos puntos en las últimas fechas. Hemos hecho el análisis y trabajado fuerte en los entrenamientos para que este lunes podamos recuperar por fuera los puntos que no pudimos lograr en casa”, agregó de la Rosa.



Cabe recordar que los naranjas actualmente están en la casilla 16, con 15 unidades, a cinco de Patriotas Boyacá, el octavo de la tabla.



“Once Caldas es un equipo que vive una realidad parecida a la de nosotros. Los dos tenemos la necesidad de sumar los tres puntos y los dos saldremos al terreno de juego en su búsqueda”, manifestó el técnico envigadeño Eduardo Lara.



Lara añadió que Once Caldas es un plantel que viene en alza, que ha aumentado su nivel y que por eso deberán tener mucho cuidado.



“Es un club que se hace fuerte en su casa. Tiene mucha fortaleza en sus jugadores. Sin embargo, es hora de que nosotros sumemos para quedar con chances en la tabla y seguir peleando por el título”, puntualizó Lara.



La novedad más notoria en el once titular de Envigado es que volverá a su ubicación habitual el zaguero Santiago Ruiz, quien no pudo estar en la fecha anterior contra Bucaramanga por acumulación de tarjetas amarillas.



Los antioqueños han obtenido tres victorias este semestre, contra Alianza Petrolera, América de Cali y Rionegro Águilas.

Alineaciones probables

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Lewis Ochoa, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y David Gómez; Juan David Rodríguez y Sebastián Guzmán; Kevin Londoño, Juan Pablo Nieto y Jean Carlos Blanco; Ménder García.

D.T.: Hubert Bodhert.



Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Santiago Ruiz, Francisco Báez y Nicolás Giraldo; Iván Rojas, Jairo Palomino y Neyder Moreno; Alexis Zapata; Yeison Guzmán y Wilfrido de la Rosa.

D.T.: Eduardo Lara.





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAV





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado