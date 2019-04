Once Caldas y Cali buscan un triunfo para acercarse a la clasificación

El milagro alcanzado en la pasada fecha, luego de ganarle 1-0, en la última jugada a Equidad, le significó al Once Caldas su redención al mantenerse dentro del grupo de los ocho y con la posibilidad de ser uno de los clasificados del semestre.

Los de Manizales recibirán a Deportivo Cali este miércoles, a las 6.30 p.m., en el estadio Palogrande de Manizales, en un duelo que define el futuro de ambas escuadras, pues un triunfo de cualquiera los deja cerca de cumplir el objetivo de la clasificación, aunque los ‘azucareros’ ven más claro su futuro, porque podrían llegar a 30 puntos, mientras que los ‘albos’ conquistarían las 28 unidades. El partido se verá por Win Sports.



Los caldenses, pese a sus discretas presentaciones siguen pegados del lote que disputará los cuadrangulares y comprenden la necesidad de alcanzar una victoria en su cancha, dado que un revés los comprometería y aparte las dos jornadas finales de la fase regular las disputará en condición de visitante frente a Huila y Magdalena.



“Muy poco utilizamos juegos largos, nos gusta elaborar, nos gusta tener un buen inicio y las formas del Once no van a cambiar ante este compromiso, vamos a tratar de fortalecernos en ello, y por ahí en donde hemos tenido la deuda, que es en la finalización, que seamos más asertivos, pero a Cali se le gana es poniendo las condiciones, siendo autoridad en el juego y mañana (miércoles) más que nunca tiene que haber mucho más carácter en los 90 minutos de juego, así que yo creo que estamos en el momento para este compromiso”, dijo el técnico, Hubert Bodhert.



Algunas dudas tiene el estratega, a razón de los inconvenientes de salud de algunos jugadores, tal es el caso de Juan Pablo Nieto, quien recibió un golpe en el tobillo ante los ‘aseguradores’, sin embargo evoluciona y solo una contingencia lo sacaría del compromiso, con lo cual se le abriría una puerta a Carlos Lizarazo.



Esto opinó el capitán del Once Caldas, Andrés Felipe Correa:

Nos estamos jugando el tema de clasificación, ahorita la tabla está bastante apretada, pienso que va ser un partido muy decisivo para nosotros FACEBOOK

TWITTER

Otro de los afectados es David Gómez, que padece un cuadro gripal que no le ha permitido descansar bien y aparte lo alejó de la práctica del martes, circunstancia que obliga de momento al entrenador a buscar su reemplazo con Darío Rodríguez.



“Se ha venido jugando seguido, pero nos hemos preocupado por una muy buena recuperación que es lo más importante y con la ayuda de Dios estaremos al cien por ciento para este partido”, comentó el recuperador, Sebastián Guzmán.



También se vaticina la llegada de Jean Carlos Blanco por Kevin Londoño, no obstante, Hubert ensaya mucho en sus entrenamientos, en los cuales descarta a Londoño y a la hora de la competencia opta por sostenerlo, hecho que deja duda en si se dará la novedad de Blanco.



Por su parte, Cali tratará de ratificar la evidente recuperación que ha tenido en las últimas jornadas. El equipo mantendrá en gran porcentaje la formación inicialista que ha venido dando buenos resultados, con la única duda de quién reemplazará a Féiver Mercado, lesionado de rodilla ante Santa Fe en Bogotá.



El técnico Lucas Pusineri podría utilizar a César Amaya al lado del goleador Juan Ignacio Dinenno, o en su defecto, incluir otro volante de segunda línea como Yeison Tolosa o John Édison Mosquera para acompañar a Carlos Rodríguez y Agustín Palavecino.



Pusineri explicó: “Estoy resolviendo con jugadores de área que también tenemos y puedan ser de la partida, es probable es que arriesguemos desde ese lugar para que César (Amaya) tenga más minutos de juego y que pueda tratar de mostrar que está en buenas condiciones. Para mí, Yeison Tolosa tiene más características de jugador creativo, por su buen pie y no tanto por su despliegue vertical, como es el caso de Kevin Velasco y John Mosquera”.

Alineaciones probables

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Lewis Ochoa, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Kevin Londoño (Jean Carlos Blanco), Sebastián Guzmán, Harlin Suárez y David Gómez (Darío Rodríguez); Juan Pablo Nieto (Carlos Lizarazo); Ménder García. DT: Hubert Bodhert.



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Francisco Delorenzi, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Christian Rivera, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Yeison Tolosa (César Amaya-John Édison Mosquera) y Juan Ignacio Dinenno. DT: Lucas Pusineri.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali