En la última jugada, el Once Caldas le ganó a la Equidad

El avanzar a la segunda fase de la Copa Suramericana, luego de eliminar a Independiente de Paraguay le daba cierta tranquilidad a Equidad para enfrenar al Once Caldas, pero en la última jugada del compromiso valido por la fecha 16 de la Liga perdió 1-0.

El avanzar a la segunda fase de la Copa Sudamericana, luego de eliminar a Independiente de Paraguay le daba cierta tranquilidad a Equidad para enfrentar al Once Caldas, pero en la última jugada del compromiso valido por la fecha 16 de la Liga perdió 1-0.

El asegurador llegó a Manizales con la obligación de conseguir un triunfo que lo dejara vivo en el rentado, pues un revés lo exponía a la eliminación anticipada del campeonato, a razón de su floja campaña durante el semestre.



La visita, en los primeros instantes quiso imponerse ante el local, evidencia de la advertencia de Matías Mier, que desde unos 35 metros exigió a Gerardo Amílcar Ortiz, que observaba como el ímpetu del rival confundía la salida de sus compañeros.



Con el trascurrir de los minutos, el ‘albo’ recuperó la paz al escaparse del acorralamiento de los tres cuartos de cancha, y si bien tejía algunos movimientos ofensivos, no lograba tener profundidad, factor de tranquilidad en el bogotano, que armó un bloque cerrado en la mitad de cancha, aunque este no era eficaz y únicamente el orden defensivo le permitía tener aire al portero Diego Novoa, quien solo aparecía en los saques de meta.



El caldense parecía clarificar su propuesta, no obstante la misma quedaba en entredicho al permanecer expuesto en balones cruzados y los aparentes nervios de los defensores pasaron desapercibidos, gracias a la pasividad de los delanteros capitalinos.



La etapa complementaria arrancó con otra historia, porque el ‘blanco’ salió con la intención de sumar los tres puntos, certeza del frenesí con el que llegó a la puerta de Novoa, que apareció como salvador en dos intervenciones.



Todo parecía favorecerles a los manizaleños, no obstante volvieron a enredarse, incluso su fútbol lució atropellado e ineficiente frente a la segura zaga contraria, pese al objetivo y necesidad de ganar.



El partido sentenciaba un pálido empate sin goles, que dejaba a los aseguradores eliminados y a los cafeteros comprometidos con la clasificación, pero en la última jugada del encuentro, los orientados por Hubert Bodhert lograron la victoria cuando Stalin Motta derribó a Harlin Suárez, acción sancionada con un tiro libre que alzó hacia el área Sebastián Guzmán, donde se encontraba Diego Peralta, que brincó y en un sostenido de cabeza direccionó la pelota al lado izquierdo del pórtico de Novoa, que se estiró sin poder alcanzar la esférica, movida suficiente para la conquista de los ‘merengues’, quienes llegaros a 25 unidades en la tabla de posiciones.



La equidad recibirá el próximo miércoles a Rionegro Águilas, a las 4.30 p.m., en el duelo que había sido aplazado de la fecha 16, debido a la participación del bogotano en el certamen continental, mientras que el Once Caldas visitará a Atlético Huila, el domingo 28 de abril, a las 6:00 de la tarde, en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva.

Síntesis

Once Caldas 1 – 0 La Equidad



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (6); Lewis Ochoa (7), Diego Peralta (7), Andrés Felipe Correa (7) y Edwin Velasco (5); Kevin Londoño (4), Sebastián Guzmán (6), Harlin Suárez (7) y David Gómez (5); Juan Pablo Nieto (6); Juan José Salcedo (4). D.T.: Hubert Bodhert.



La Equidad: Diego Novoa (6); Wálmer Pacheco (7), Danilo Arboleda (6), Jáider Riquett (6) y Cristian Palomeque (6); Juan Alejandro Mahecha (6); Stalin Motta (5) y Armando Vargas (5); Hansel Zapata (5), Matías Mier (5) y Carlos Peralta (5). D.T.: Humberto Sierra



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Marcelino Carreazo (5) por Kevin Londoño (12 ST), Ménder García (5) por Juan Pablo Nieto (19 ST) y Jean Carlos Blanco (SC) por David Gómez (28 ST).



Cambios en La Equidad: Jesús González (5) por Matías Mier (18 ST), Juan David Marín (SC) por Hansel Zapata (38 ST) y Brayner De Alba (SC) por Armando Vargas (42 ST).



Gol de Once Caldas: Diego Peralta (49 ST).



Goles de La Equidad: No hubo.



Amonestados Once Caldas: Harlin Suárez (38 PT) y Diego Peralta (45 PT)



Amonestados La Equidad: Stalin Motta (33 PT), Cristian Palomeque (25 ST) y Carlos Peralta (48 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: Diego Peralta (7).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 7.391 espectadores.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Edwin Trujillo (6).



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA