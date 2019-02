Oficial: Matías Fernández es jugador del Junior

El futbolista chileno Matías Fernández firmó y fue oficializado para jugar con el Junior de Barranquilla. El volante llegó procedente de Necaxa, ya está a disposición del cuerpo técnico y del entrenador Luis Fernando Suárez.

🤩🇨🇱| ¡SUS PRIMERAS PALABRAS CON LA ROJIBLANCA!



Matías firmó su contrato, se puso la camiseta y expresó sus primeras palabras como ‘Tiburón'.#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/B3XcqJne7d — Club Junior FC (@JuniorClubSA) 8 de febrero de 2019

🤩✅| MATÍAS FERNÁNDEZ NUEVO JUGADOR DE JUNIOR



El volante chileno se convirtió en nuevo jugador del Tiburón🦈🦈🦈



BIENVENIDO A CASA MATIGOL🇨🇱⚽#VamosJunior🔴⚪🔵 pic.twitter.com/7RURQJui5r — Club Junior FC (@JuniorClubSA) 8 de febrero de 2019

El jugador chileno aseguró tras la firma con el club, "Me había tocado venir con la Selección de Chile a jugar acá, es difícil el calor pero me sentí bastante bien".

Una linda ciudad, me dijeron que estaban muy bien, son los campeones de Colombia FACEBOOK

TWITTER

Sobre la motivación para llegar a Barranquilla esto dijo el ex Colo Colo, "Uno siempre piensa antes de tomar una decisión tan importante, me llamó la atención la paciencia que tuvo el club, el entrenador y la gente, muy contento de estar acá. Una linda ciudad, me dijeron que estaban muy bien, son los campeones de Colombia, con muchas ganas, un poco falto de ritmo pero yo me siento muy bien, con muchas ganas".



El Junior, que viene de ser campeón el torneo pasado, busca en Fernández el reemplazo del creativo Jarlan Barrera, quien fue contratado por el club argentino Rosario Central.

De 32 años, Matías Fernández fue dos veces a la Copa América con su Selección, participó en el mundial de Sudáfrica y fue elegido Rey de América en el 2006. Ha militado en los equipos Colo Colo de Chile, Villarreal de España, Fiorentina y Milan de Italia, Sporting CP de Portugal y Necaxa de México.



Fernández es el cuarto chileno que milita en el cuadro barranquillero, después de que lo hicieran Cristian Montecinos, Nelson Tapia y Sebastián Toro.













EFE