A 10 días del cierre del mercado de la Liga, así se mueven los equipos

El próximo 15 de febrero se cerrará el periodo de trasferencias del fútbol colombiano para el primer semestre de la Liga. Luego se abrirá una ventana para inscribir jugadores que estén sin contrato, sin embargo los últimos fuertes movimientos se deben registrar en los próximos días.



Matías Fernández, al Junior, y Hernán Barcos, a Nacional, son los nombres que sacudieron la bolsa de jugadores, además de la ida y vuelta de Germán Cano, del Medellín, que finalmente continúa en la Liga.

Por ahora, así es el panorama de los equipos y su búsqueda de refuerzos:





Millonarios: Busca un delantero, que sería extranjero para completar su cupo de jugadores foráneos.



Santa Fe: Ya cerró contrataciones.



Nacional: Ya cerró contrataciones.



Junior: Ya cerró contrataciones.



América: Estaría buscando un extremo izquierdo, pero el tema no ha avanzado en los últimos días.

Cali: Sigue en la búsqueda de un volante 10 para reemplazar a Nicolás Benedetti.



Medellín: Quiere un extremo izquierdo para cerrar su libro de contrataciones. Ante la negativa en el caso Omar Albornoz y el no poder acordar con hombres como Jorge Aguirre y el argentino Gervasio Nuñez, desde el rojo son optimistas en traer su 'plan c', con el que siguen negociando.



Bucaramanga: Busca uno o dos jugadores, pero la prioridad es un delantero. En carpeta está José Lloreda y Dúvier Riascos.



Alianza Petrolera: Ya cerró contrataciones.



Tolima: Ya cerró contrataciones.



Patriotas: Ya cerró contrataciones.



Once Caldas: Quiere un defensa central y un volante, pero las contrataciones se darían para la ventana de jugadores libres y dependería de si avanza o no a la segunda fase de la Copa Suramericana.



Rionegro Águilas: Ya cerró contrataciones.



Envigado: Ya cerró contrataciones.



Pasto: Ya cerró contrataciones.



Jaguares:

Equidad:

Unión Magdalena: Con las llegadas de Víctor Castillo y Edis Ibargüen no habrían más contrataciones.



Cúcuta: Ya cerró contrataciones.



Huila: Busca un volante mixto. Nicolás Roa, que fue presentado como refuerzo de Santa Fe, sería cedido y se convertiría en ese jugador.



