Nacional, a meterse en el grupo de ocho: enfrenta a Patriotas

Atlético Nacional enfrenta este jueves santo a Patriotas. Encuentro a disputarse en el estadio Atanasio Girardot. Los de Autuori buscan una nueva victoria que le permita acercarse al grupo de los ocho y de paso, superar a un rival directo.

Tras el empate en Barranquilla contra Junior, los ‘verdolagas’ confían en una victoria en su casa para seguir en la lucha por un lugar en los cuadrangulares finales. En la convocatoria regresaron Hernán Barcos, Nicolás Hernández tras tener el alta médico. Sobre ausencias, Daniel Bocanegra no fue convocado para preservando frente a la seguidilla de partidos que se avecinan y por una contusión en uno de sus muslos durante los dos últimos partidos, aunque no reviste gravedad.



Como central por derecha es posible que esté Carlos Cuesta, el capitán de la Selección Colombia sub 20 comentó que “me siento cómodo jugar como central, sea por izquierda o por derecha. Sabemos que se vienen finales, el objetivo y la obligación de clasificar lo tiene Nacional. La Liga está apretada y ganando nos podemos meter. Patriotas es un rival directo”.



Por su parte, Omar Duarte espera seguir sumando minutos y goles con el equipo. “Estoy aprovechando la confianza y espero hacerlo de la mejor manera. Hay rachas, yo sigo trabajando tanto físicamente como mental, en cualquier momento llegarán los goles. Frente a Patriotas debemos estar concentrados, es un rival directo y ganando nos acercamos arriba”, precisó.



Analizando al rival, el técnico Paulo Autuori remarcó que “nunca estoy conforme, el equipo tiene que estar en constante construcción, debemos ser eficaces. Respetamos a todos los rivales, manejamos la presión y sabemos que debemos estar fuertes mentalmente, dependemos de nosotros y tenemos el control de las cosas. Patriotas no va a salir mucho, debemos tener mucha movilidad y sacar provecho de los espacios creados”.



En el historial por Liga, se han jugado 14 partidos, Nacional ha ganado 8, frente a 3 de Patriotas y 3 empates. Los ‘verdolagas’ han marcado 22 goles frente a 12 de los boyacenses. En el Atanasio, los lanceros no han ganado aún.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Carlos Cuesta, Nicolás Hernández, Deiver Machado; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini; Steven Lucumí, Vladimir Hernández, Hernán Barcos.



Estadio: Atanasio Girardot.



Hora: 7:30 p.m.



Árbitro: Eder Vergara (Córdoba).



T.V.: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Para EL TIEMPO

Medellín