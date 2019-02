Nacional, por el camino de la victoria: recibe a Jaguares 

Atlético Nacional recibe este sábado a Jaguares de Córdoba desde las 7:45 p.m. por la tercera fecha de la Liga 2019-I. Los verdolagas se impusieron a mitad de semana contra Bucaramanga y buscarán sumar una nueva victoria que les permita escalar posiciones en la tabla previo al viaje a Venezuela por Copa Libertadores, donde enfrentará a Deportivo La Guaira.

“Refrescar el equipo”, es la premisa de Paulo Autuori de cara a uno de los duelos más atractivos de la fecha. Pensando en la seguidilla de partidos que tendrá en este mes, Nacional rotarán varias posiciones, buscando que el equipo tenga competencia y buscando más alternativas en la cancha.



Entre las variantes que estaría considerando el estratega brasileño es la llegada de Christian Mafla en lugar de Deiver Machado, Pablo Ceppelini por Juan Pablo Ramírez y Vladimir Hernández que cumplió las dos fechas de sanción que tenía el semestre anterior en lugar de Yerson Candelo.



“En el sector del medio campo y ofensivo debemos ir refrescando la nómina pensando en los partidos que tenemos. Para tener una buena intensidad de juego es necesario ir rotando el equipo”, explicó.



En cuanto el planteamiento para el partido contra Jaguares, Autuori precisó que “no hubo tiempo para preparar nada, tuvimos mucho tiempo en el aeropuerto, nos complicó la planificación. Estos últimos entrenamientos enfatizamos la recuperación. El equipo está mejorando, poco a poco estamos mostrando lo que queremos. Vamos a enfrentar a un equipo complicado que viene en buen nivel, estamos viendo una estrategia para conseguir otra victoria”, remarcó el técnico verdolaga.



Por su parte, Christian Mafla valoró el buen trabajo que tuvieron contra Bucaramanga y saben la responsabilidad de conseguir una victoria contra Jaguares. “Hemos estado bien, poco a poco estamos generando lo que queremos. Tenemos grandes virtudes y confiamos en que será un buen partido. Estamos tranquilos y queremos salir a darlo todo”.

Jaguares de Córdoba le apuntará a una nueva victoria en la Liga I 2019

El cuadro felino se las verá el sábado 1 de febrero a partir de las 7:45 de la noche ante su similar de Atlético Nacional, en duelo correspondiente a la fecha 3 que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



Aunque la plantilla de jugadores es consciente que el rival de turno es bastante complicado, ellos van con la mentalidad de hacer las cosas de la mejor manera para mantener la senda triunfal en la que anda la divisa cordobesa.

"Vamos a tratar de aprovechar el buen momento que tenemos y también que Nacional no anda muy bien. El hecho de que ellos no estén futbolísticamente de la mejor forma, no quiere decir que debemos confiarnos. Nacional es un equipo grande de Colombia y será complicado enfrentarlo", dijo el delantero Pablo Rojas.



Jaguares ha ganado en sus dos primeras salidas, por lo que espera mantener ese ritmo ante los verdolagas para sostenerse en los primeros lugares de la tabla.



Otro tema al que le apunta el cuadro cordobés es ganarle por primera vez a Nacional, puesto que en diez partidos ante los verdes en Liga no lo han podido superar, registra nueve caídas y un empate 1-1, mientras que en Copa tiene dos caídas e igual número de igualdades.



En cuanto a la nómina, el conjunto sinuano mantendrá el mismo once que viene de imponerse 1-0 ante Deportivo Cali en Montería. El equipo titular estará comandado por su capitán Pablo Rojas y su creativo Harrison Mojica. Este último jugador ha sido fundamental en el andamiaje de la divisa cordobesa.

“Venimos trabajando bien y esperamos mantenernos así. Nacional es un equipo muy duro y hay que saberle jugar. Esperamos conseguir un buen resultado”, dijo Mojica, quien viene de marcar el gol frente al Cali.



Jaguares suma seis puntos en la tabla tras ganarle, también en la primera fecha 4-3 a Unión Magdalena en Santa Marta y la mencionada victoria ante los vallecaucanos.



Nacional registra cuatro unidades y viene de un triunfo de visita 1-0 ante Bucaramanga y un empate 0-0 frente a Caldas en Medellín.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Christian Mafla; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini; Vladimir Hernández, Steven Lucumí, Hernán Barcos.

D.T.: Paulo Autuori.



Jaguares: Roque Cardozo; Juan Zuluaga, Delio Ojeda, Leonardo Escorcia, Jesús Murillo; John Mosquera, Fabián Mosquera; Pablo Rojas, Harrison Mojica, Mauricio Cortez; Rafhael Oliveira.









Juan Camilo Álvarez Serrano

Para EL TIEMPO

Medellín



Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Montería