Nacional no puede dejar escapar más puntos: recibe a Alianza

Atlético Nacional recibe a Alianza Petrolera, este domingo desde las 5:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. Partido válido por la fecha 14 de la Liga I-2019. Los dirigidos por Paulo Autuori no cuentan con más margen de error, deben ganar, como mínimo, 6 de los 8 partidos que les restan para buscar la clasificación a los cuadrangulares semifinales. Al frente está el equipo ‘petrolero’ que se mantiene en la pelea por entrar a los ocho mejores del campeonato.

Las dos derrotas sufridas de manera consecutiva no cayeron bien al equipo ‘verdolaga’, quienes, desde la sexta fecha, no han podido ingresar al grupo de los ocho. Su irregularidad los condena a lograr una campaña ideal en esta recta final del campeonato.



Varias novedades tendrá Nacional en su nómina titular para este partido; regresa Daniel Bocanegra a la zaga central, el tolimense superó sus problemas físicos y estará de vuelta tras haberse perdido las dos últimas fechas, curiosamente las que el ‘verde’ perdió. Mientras que en el frente de ataque estará Jean Lucas Rivera en lugar de Yerson Candelo, quien no ha logrado recuperarse completamente de su lesión muscular y Omar Duarte por Hernán Barcos, quien tiene una herida en su tobillo izquierdo, tras un golpe sufrido en el clásico antioqueño. Lo que indica, que el equipo regresa a su esquema con dos extremos.



“Las lesiones nos han afectado, estamos trabajando a tope y espero aprovechar la oportunidad que tenga, he venido sumando minutos y es importante aportarle al equipo. Debo mejorar en la confianza a la hora de terminar la jugada, estoy trabajando día a día. El técnico (Autuori) me pide que encare, que entre al área y aproveche si puedo patear al arco”, remarcó Jean Lucas Rivera.



Sobre el rival, el DT Autuori comentó que “será difícil como todos los rivales, tenemos un máximo respeto y esperamos que podamos lograr un buen juego y una buen resultado. Con Pasto no jugamos bien, tuvimos una semana larga de trabajo y espero poder contestar al final de ese partido que el equipo mejoró”.

Alianza, seriamente comprometido con el descenso

Alianza Petrolera visita a Nacional por la fecha 14 de la liga I – 2019. El onceno aurinegro aspira ingresar al grupo de los ocho mejores, aunque sabe que tendrá un duro examen frente al conjunto verdolaga que no pasa por un buen momento.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana, permitieron observar que se busca un equipo sólido en defensa y con tenencia de balón en cada uno de los sectores de la cancha.



“Tenemos un reto importante y es el enfrentamiento con Nacional. Sabemos que el equipo verde es fuerte en condición de local, pero nosotros debemos estar concentrados exponer nuestro mejor equipo y lograr un resultado positivo para nosotros. Habrá que tener precauciones en defensa y saber aprovechar las opciones de gol que se generen”, expresó el asistente técnico de Alianza Petrolera Sergio Herrera.



Las principales novedades en la formación titular serán las ausencias de los defensores Carlos Pérez y Farid Díaz, quienes pagarán fecha de sanción tras ser expulsados en la jornada anterior frente a Millonarios. Seguramente se tendrán en cuenta los defensores Leonardo Saldaña y Luciano Ospina, quienes sustituirán a los jugadores expulsados.



“Estoy listo para actuar en el momento en que el profesor me necesite, hemos planificado un partido en el cual tenemos que estar muy concentrados no regalar balones en zona defensa y aportar al equipo en la salida por los costados”, expresó el jugador aurinegro Leonardo Saldaña.



Así pues, Alianza Petrolera que se encuentra en el puesto diez con 17 puntos, urge de una victoria que le permita ingresar al grupo de los ocho mejores. Cabe recordar, que Alianza Petrolera acumula tres partidos seguidos sin derrota como visitante, números que permiten pensar en un buen resultado frente al conjunto verdolaga.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Deiver Machado; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini; Jean Lucas Rivera, Vladimir Hernández, Omar Duarte.

D.T.: Paulo Autuori.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Jackson Montaño, Luciano Ospina, Jeison Palacios, Leonardo Saldaña, Juan David Ríos, Juan Mancilla, Alexis Serna, Estefano Arango, Edwin Torres y Cesar Arias.

D.T.: Cesar Torres.





JUAN CAMILO ÁLVAREZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Medellín



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.