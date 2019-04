Nacional ganó el clásico y volvió al grupo de los ocho

En el clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín no había derecho ni al empate. El partido, pendiente de la fecha 10 de la Liga, era vital para ambos en su lucha por la clasificación, por la necesidad de ambos.



Al final, la victoria fue para el equipo verdolaga que con una buena presentación ganí 1-0, se llevó los tres puntos y se puso octavo en la tabla.



Nacional fue consciente desde el primer instante del partido de la importancia que tenía el clásico.



No especuló. A pesar de que no llegaba bien, tras su derrota del fin de semana contra el colero Rionegro, jugó con la convicción del triunfo. Lo construyó desde el arranque. Y eso que fue el Medellín el que dio el primer aviso con un remate potente del artillero Germán Cano, que impactó la pelota en el vertical derecho al que llegó tarde el portero José Cuadrado. El golpe en el vertical hizo vibrar a los hinchas del poderoso.



Medellín también necesitaba el triunfo, porque con 21 puntos en la tabla está comprometido. Sobre todo después de esta derrota. Pero en el clásico el equipo no brilló. Después de ese remate de Cano, sus llegadas fueron nulas.

Y por el contrario, su arquero, David González, fue gran figura del partido, salvando en varias oportunidades su arco ante la ofensiva verdolaga.



Nacional mostró su mejor cara, la que ya se extrañaba. Sus jugadores más talentosos se combinaron, tocaron de primera, abrieron la cancha. Hicieron el fútbol que les pide Paulo Autuori y que ha sido intermitente durante toda la temporada.



Muy temprano pidieron un penalti que el árbitro omitió, por un falta en el área contra Candelo, sobre la zona derecha. Por allí fue que Nacional hizo más daño.



Al minuto 19 llegó el gol de Nacional. Se gestó por esa derecha, Palacios metió un centro rastrero y en el centro del área recibió Ceppelini para conectar de primera y acomodar la pelota en un rincón del arco que defendía González.



Con ese gol el equipo verdolaga se creció, jugó al ritmo de Vladimir Hernández, de la gambeta de Candelo, de la agilidad de Lucumí. Hernández falló un remate contra el arquero González, luego el turno fue para Candelo en un tiro libre también contenido por el portero. Medellín sufría el partido y sin reacción.



En el segundo tiempo Nacional mantuvo su marcha. González volvió a ser figura, en un disparo de Gómez de media distancia. Luego fue Hernández el que inventó una jugada individual, pasó entre tres rivales y remató con dificultad, por encima del arquero, pero afuera.



Medellín solo vino a reaccionar cuando el partido entró en su recta final. La entrada de Arboleda le dio un aire en ataque. Fue él el que tuvo un buen remate al borde del área que atajó el portero Cuadrado, en la segunda gran llegada del poderoso en todo el partido.



El equipo rojo tomó algo de confianza y se fue decidido a buscar el empate.



Nacional no quiso cometer los mismos errores de siempre, no quiso que se le escaparan los tres puntos como ya le ha pasado en anteriores oportunidades. Metió coraje, control de pelota, aguantó cuando le tocó.



Las opciones de ambos



El resultado del clásico le permitió al Atlético Nacional meterse otra vez en el grupo de los ocho, de octavo y con 25 puntos, desplazando al Cúcuta Deportivo.



En las tres fechas restantes no tiene un panorama sencillo, debe enfrentar Nacional debe al América, que está en la pelea, a un Envigado ya eliminado, y cierra contra Independiente Santa Fe, que aunque cumple una pésima campaña, siempre complica a los verdolagas.



Nacional aún tiene que hacer mínimo seis puntos para clasificar sin sufrimiento. Es decir, necesita dos victorias más.



La otra cara de la moneda es para el Medellín, que con esta derrota quedó al borde de la eliminación. Se quedó con 21 puntos y un panorama muy complicado para clasificar. Sus siguientes rivales serán Alianza Petrolera y Tolima de visitante, y Atlético Huila de local.



El poderoso necesita ganar los tres partidos para llegar a 30 unidades, lo que no le garantiza que vaya a clasificar con esa cifra. Es decir, con esta derrota el DIM quedó más afuera que adentro.

Síntesis

Atlético Nacional 1-0 Independiente Medellín



Atlético Nacional: José Cuadrado (6); Helibelton Palacios (7), Cristian Moya (6), Nicolás Hernández (6), Deiver Machado (6), Sebastián Gómez (6), Pablo Cepellini (8), Andrés Perea (7); Yerson Candelo (7), Vladimir Hernández (5), Steven Lucumí (7).



Cambios: Juan Pablo Ramírez (SC) por Yerson Candelo (35 ST), Aldo Leao Ramírez (SC) por Pablo Ceppelini (41 ST), Jean Lucas Rivera (SC) por Vladimir Hernández (41 ST).



D.T.: Paulo Autuori.



Independiente Medellín: David González (5); Elvis Perlaza (5), Héctor Urrego (4), Jesús Murillo (6), Sebastián Macías (4), Nicolás Palacios (5), Larry Angulo (5), Andrés Ricaurte (4); Leonardo Castro (6), Diego Herazo (5), Germán Cano (6).



Cambios: Guillermo Tegüé (6) por Elvis Perlaza (32 PT), William Arboleda (5) por Diego Herazo (10 ST), Diego Arias (5) por Héctor Urrego (21 ST).



D.T.: Ricardo Calle.



Goles: Pablo Ceppelini (18 PT) para Atlético Nacional.



Amonestados: Andrés Perea (11 PT), Steven Lucumí (24 ST), Sebastián Gómez (37 ST) para Atlético Nacional. Larry Angulo (24 PT), Leonardo Castro (45+2 PT), Andrés Ricaurte (6 ST), Jesús Murillo (37 ST) en Independiente Medellín.



Expulsados: no hubo.



Figura: Pablo Ceppelini (8).



Árbitro: Alexander Ospina (5).



Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 36.826 espectadores.



DEPORTES



Síntesis

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín