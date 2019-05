Nacional debe ganar para evitar sustos

Atlético Nacional recibe este domingo, desde las 3:30 p.m. a Independiente Santa Fe, en duelo válido por la fecha 20 de la Liga I-2019. Los ‘verdolagas’ deberán ganar para asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Mientras que los ‘cardenales’ sin nada que perder, quieren despedirse del semestre dando el ‘batacazo’.

La derrota sufrida en Envigado dejó muchas dudas y bajas en los dirigidos por Paulo Autuori. Con la oportunidad desperdiciada de asegurarse entre los ocho mejores, deberán batallar para continuar en competencia este semestre.

Video Conozca las cuentas de cada equipo para clasificar en la Liga



Cuatro jugadores no estarán disponibles para el partido contra los ‘capitalinos’; Alexis Henríquez, Sebastián Gómez, Brayan Rovira y Steven Lucumí, sufrieron lesiones que no les permitió entrenarse a lo largo de la semana. Según Autuori, Nicolás Hernández entraría por Henríquez, Andrés Perea por Rovira, Aldo Leao Ramírez por Gómez y Vladimir Hernández por Lucumí.



En cuanto a regresos a la convocatoria, están: Cristian Moya, Omar Duarte, Andrés Sarmiento y Jean Lucas Rivera. Jugadores que pueden ser alternativas, dependiendo cómo avance el partido.



Tras disputar 18 partidos entre Liga y Copa Libertadores, Nicolás Hernández ha sido prenda de garantía para un Nacional, que quiere imprimir su jerarquía para el remate del campeonato.



“Sabemos la responsabilidad de este partido y cómo debemos afrontarlos. Debemos afrontarlo de la mejor manera. En todos los partidos quedan algo por mejorar, debemos pensar en nuestro juego y mantener el ritmo del partido, tener paciencia y concretar las opciones que nos queden”, precisó Hernández.



En cuanto al avance del campeonato Hernández indicó que “tenemos un plantel de 25 jugadores que puede hacerlo de la mejor manera. El martes no hubo mucha comunicación, fue un equipo que no estuvo mucho, pero esto es para mejorar. En lo personal espero estar fino, dando el primer pase, coordinando movimientos con los compañeros”.



Por su parte, para el técnico Paulo Autuori enfrentar a un equipo como Santa Fe es “no solo hemos pensado en este juego, debemos pensar en el que viene para demostrar la estabilidad. Yo soy pragmático, si ganamos a Santa Fe no se garantiza nada, debemos clasificar y buscar el campeonato”.



El historial por Liga, Nacional ha enfrentado en 239 ocasiones contra Santa Fe, 98 victorias para Nacional, 71 de los ‘cardenales’ y 70 empates. Se han marcado 362 goles ‘verdes’ y 331 ‘albirrojos’. Después de Medellín, Santa Fe es el equipo que más le ha ganado a Nacional en el Atanasio por torneos cortos. Se han enfrentado en 25 oportunidades, con 7 victorias ‘cardenales’.



Santa Fe, una amenaza

Por fin llegó la última fecha, tan anhelada para los seguidores de Santa Fe. El león es último en la tabla, mientras que los verdes son octavos y pueden complicar su clasificación si no ganan el encuentro.



El peor semestre de Santa Fe en toda su historia por fin llega a su fin y buscará terminarlo de la mejor manera, con un triunfo. Además, será el último partido de Gerardo Bedoya como entrenador del cuadro capitalino, pues su lugar lo tomará el argentino Patricio Camps, que ya empezó a ver a los jugadores que están actualmente.

Nosotros seremos jueces y ojalá podamos dejarlos afuera FACEBOOK

TWITTER



"El partido en Medellín es lindo porque hay algo en juego y es la clasificación de ellos. Nosotros seremos jueces y ojalá podamos dejarlos afuera. Va a ser un ambiente lindo, es un estadio que a mí me encanta jugar por el terreno, por la gente y esperamos poder echarle el susto a Nacional", comentó Luis Manuel Seijas.



Santa Fe, que ya piensa en el próximo semestre, no tiene nada en juego y podría dar la gran sorpresa en Medellín si elimina a Nacional, pues el conjunto verde es octavo con 28 puntos y tres equipos detrás están buscando el paso en falso para quedarse con la clasificación: Unión, Medellín y Patriotas.



El último partido en Medellín entre ambos equipos quedó 1-0 a favor de los verdes, que se quedaron con los tres puntos gracias a la anotación de Dayro Moreno.



Alineaciones probables:

Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Deiver Machado; Andrés Perea, Aldo Leao Ramírez, Pablo Ceppelini; Yerson Candelo, Vladimir Hernández y Hernán Barcos.

D.T.: Paulo Autuori.



Santa Fe: Geovanni Banguera; Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Carlos Henao, Víctor Giraldo; Juan Daniel Roa, Andrés Pérez, Baldomero Perlaza; Luis Manuel Seijas; Fabio Burbano y Carmelo Valencia.

D.T.: Gerardo Bedoya





Futbolred y Juan Camilo Álvarez Serrano