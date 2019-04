Nacional se llevó el clásico: derrotó 2-0 al América

Atlético Nacional derrotó 2-0 al América de Cali en la jornada 18 de la liga colombiana. Hernán Barcos y Steven Lucumí marcaron para el conjunto de Autuori, que llegó a 28 puntos en el campeonato.

En los primeros 15 minutos de juego Nacional tuvo la posesión de la pelota, Hernán Barcos y Steven Lucumí fueron los más insistentes en el área defendida por Arled Cadavid. Los dirigidos por Paulo Autuori adelantaron líneas y presionaban la salida de América. Los visitantes insisten en jugar en corto y salir tocando desde el fondo.



Sobre la media hora de juego, Nacional no puede mantener el ritmo de la presión y América decide jugar en largo, las acciones del encuentro se emparejan. América inquieta con la pelota quieta, pero Nacional hace lo propio. Henríquez tuvo una opción clara de anotar.



Nacional se ve un poco más claro en ataque que su rival, los visitantes lograron llegar al área de Cuadrado pero no pudieron inquietar con peligro. El primer tiempo concluye más luchado que jugado. Barcos y Aristeguieta, los mas claros por bando. El clásico en el Atanasio Griardot: 0-0.



El segundo tiempo arrancó con más emociones de gol, ambos conjuntos se ofrecieron más al ataque, Sierra y Aristeguieta probaron los reflejos José Fernando Cuadrado, el portero respondió bien. Nacional apretó nuevamente en territorio del América y Déiver Machado desperdició una opción clara.



Atlético Nacional se adelanta en el marcador, tras asistencia de Sebastián Gómez, Hernán Barcos remató con la izquierda desde el centro del área y por bajo y puso a celebrar a los hinchas del equipo local. 1-0 gana el equipo de Autuori.



El segundo gol llegó gracias a una gran jugada de Vladimir Hernández, la pelota fue despejada en la defensa y con un América mal parado Steven Lucumí aprovechó para darle crédito a la ley del ex, 2-0 a favor de Nacional que se monta en la parte alta del torneo.





