Nacional salvó el invicto en la Liga: 1-1 con Equidad en el Atanasio

Este domingo Atlético Nacional igualó 1-1 contra Equidad. El equipo de Autuori conservó el invicto en la Liga y suma nueve puntos, producto de tres empates y dos victorias en cinco fechas.

Tras un juego con el dominio de balón repartido para ambos equipos, al minuto 11, una recuperación en la mitad de la cancha de Pablo Ceppelini, dejándole la pelota a Yerson Candelo quien filtró a Hernán Barcos. El argentino ingresó al área, aguanta al central Andrés Segura y al arquero Diego Novoa, rematando al arco en un ángulo muy limitado para marcar su segundo gol con la camiseta ‘verdolaga’.



Tras el gol, Equidad buscó recuperar el dominio de balón, con juego fuerte y cortando los circuitos de juego del local, teniendo la más clara al minuto 31 en una incursión sobre el sector derecho Hansel Zapata, el delantero eludió al arquero y cuando remató a portería, Helibelton Palacios sacó la pelota de la raya.



El juego cayó de intensidad, aunque mejoró en jugadas colectivas, principalmente del ‘verde paisa’, en algunos momentos se juntaron Ceppelini, con Aldo Leao Ramírez, Hernán Barcos y los extremos Yerson Candelo y Jean Lucas Rivera, siendo peligrosos sobre el arco de Novoa.



Al minuto 44 y tras una jugada de riesgo, Hernán Barcos sintió un ‘pinchazo’ en el muslo izquierdo. Al parecer sufrió una lesión muscular. Sin poder continuar, Barcos le dio paso a Omar Duarte.

🦅Liga Águila 2019 - I🦅



📅 Fecha 5 💚 🆚 @nacionaloficial



⏰ 90+3 (1-1) Final del partido en la capital paisa con empate entre las dos escuadras#EquidadMiPasión pic.twitter.com/InNM9GuYW5 — CDLaEquidadSegurosSA (@Equidadfutbol) 18 de febrero de 2019

En la etapa complementaria, el conjunto capitalino salió a buscar la paridad y tras un centro de Neider Barona desde el sector izquierdo, le llegó la pelota a Carlos Peralta, para que definiera a la salida de Cuadrado, consiguiendo el empate parcial.



Con el gol, los capitalinos estaban controlando la pelota y sellando las salidas de los verdolagas, quienes todavía no se acomodaban en el juego tras la salida de Barcos.



Hasta el minuto 12, Nicolás Hernández de golpe de cabeza realizó la primera llegada para Nacional en el segundo tiempo. Síntomas del sometimiento al que estaba siendo preso del equipo visitante. Al minuto 24, un centro de Helibelton Palacios desde el sector derecho, le quedó a Duarte, quien de cabeza por poco ponía en ventaja al local.



En el minuto 30 y tras una disputa con Amaury Torralvo, Christian Mafla fue con vehemencia y cometió falta violenta. El árbitro Carlos Betancur no dudó y lo expulsó del partido.



Un par de minutos después, Pablo Ceppelini tuvo el segundo en una pelota que le llegó desde el sector derecho, pero que el uruguayo no pudo concretar. Al 34, Duarte en mano a mano con Novoa tampoco logró marcar.



Mientras Nacional reaccionaba, Equidad aprovechaba el hombre de más en la cancha y los cambios. Para el conjunto bogotano era bueno el empate, pero veía como poder concretar una victoria.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visitará en Santa Marta al Unión Magdalena. Por su parte, La Equidad recibe a Millonarios en el estadio metropolitano de Techo.

Atlético Nacional 1-1 La Equidad

Atlético Nacional: José Cuadrado (5); Helibelton Palacios (6), Cristian Moya (5), Nicolás Hernández (5), Christian Mafla (4); Andrés Perea (5), Aldo Leao Ramírez (6), Pablo Ceppelini (6); Yerson Candelo (6), Jean Lucas Rivera (5), Hernán Barcos (7).



Cambios: Omar Duarte (5) por Hernán Barcos (44 PT), Yimar Velásquez (5) por Aldo Leao Ramírez (13 ST), Vladimir Hernández (5) por Yerson Candelo (17 ST).



D.T.: Paulo Autuori.



La Equidad: Diego Novoa (7); Walmer Pacheco (5), Jhon García (5), Amaury Torralvo (5); Matías Mier (5), Stalin Motta (5), Pablo Lima (5); Neider Barona (6), Hansel Zapata (6), Carlos Peralta (6).



Cambios: Brayner De Alba (5) por Matías Mier (28 ST), Cristian Palomeque (SC) por Neider Barona (33 ST), Daniel Padilla (SC) por Stalin Motta (35 ST).



D.T.: Humberto Sierra.



Goles: Hernán Barcos (11 PT) para Atlético Nacional. Carlos Peralta (2 ST) en La Equidad.



Amonestados: Aldo Leao Ramírez (33 PT) para Atlético Nacional. Walmer Pacheco (14 PT), Stalin Motta (43 PT), Andrés Segura (32 ST) en La Equidad.



Expulsados: Christian Mafla (25 ST). Para Atlético Nacional.



Figura: Diego Novoa (7).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 19.726 espectadores.



Partido: bueno.



Árbitro: Carlos Betancur (5).



Juan Camilo Álvarez Serrano

Para EL TIEMPO

Medellìn