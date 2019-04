Millonarios, a asegurar de una vez la clasificación: recibe al Cúcuta

Millonarios ya llegó a la cima, recuperó el liderato, dejó atrás un bache de cuatro partidos en los que no pudo ganar, y de nuevo se encumbró en la Liga. El pasado miércoles derrotó de visita a Alianza Petrolera y llegó a 27 puntos, así que si vence este domingo a Cúcuta, en El Campín (8 p. m.), será el primer virtual clasificado, ya que hoy el número mágico (cifra tentativa de clasificación) está en 30 puntos.

El Millonarios de Jorge Luis Pinto cumple una campaña estupenda. No solo es el líder (aunque anoche jugaba Junior, su perseguidor), sino que llegó a la fecha 14 como el más ganador, con 8 victorias, y uno de los que menos goles ha recibido: 10. Más allá de algunas dificultades puntuales, y de lesiones y de errores individuales, mantiene solidez. La mano de Pinto se nota y el equipo está arriba. Sin embargo, para este partido el DT podría hacer algunas variantes, dado el desgaste físico de los jugadores, que vienen de jugar un partido difícil en Barranca, contra Alianza.



“La rotación conviene en muchos aspectos, una, descanso. Un jugador que juega 90 minutos en Barranca y viene a jugar 72 horas después en Bogotá, fisiológicamente sufre un desgaste que hay que saber valorar. Pero el primer punto es lo táctico. Les he dicho a los jugadores que voy a mover a algunos, pero sin afectar la producción del equipo. Los cambios que voy a hacer para este partido son con base en la producción”, dijo Pinto el pasado viernes, y agregó que espera tener disponibles para hoy a Juan David Pérez y a Roberto Ovelar, que avanzan en sus dolencias. Pero aseguró que no va a tomar riesgos con ellos.



En ausencia de estos dos jugadores, que eran de la nómina titular, Pinto ha resuelto con hombres como el atacante Lasso, que le ha cumplido. Además, en la mitad ha fortalecido esa línea con jugadores como Mackalister Silva, Eliser Quiñones y Santiago Montoya.



En el reciente partido contra Alianza, Millos demostró su fortaleza jugando de visitante, condición en la que ya ha ganado 4 partidos. Sin embargo, en casa el equipo no afloja. Es justamente en El Campín donde quiere asegurar su clasificación y donde se siente más cómodo. “El volumen de ataque que tenemos de local me gustaría tenerlo de visitante. El orden defensivo de local es muy bueno, me gustaría ganar en eso; hay cosas como el manejo de pelota, que de visitante me gustaría tenerla un poco más”, dijo el DT del cuadro embajador.



Millonarios espera aprovechar el bajón que tiene el Cúcuta, que después de un gran comienzo de temporada, en su regreso a la A, se ha ido a pique. Sin embargo, Pinto no se confía y considera que será un rival complicado. “Vi el partido de Cúcuta contra Equidad y pudo ganar; contra Cali tuvo opciones hasta el último minuto. Se sabe agrupar en un contragolpe complejo, tiene cosas importantes. Nosotros tuvimos algunos partidos regular, como otros equipos, como Junior o Cali, que han tenido 3 o 4 partidos que no se está al ciento por ciento, pero eso no quiere decir que se haya perdido el orden del equipo”, agregó Pinto.

Cúcuta necesita con urgencia recuperar el rumbo

Luego de un comienzo brillante, los de la frontera cayeron en un bache donde sólo han logrado sumar un punto de los últimos 15 disputados, perdiendo así todo lo bueno que se había hecho en las primeras fechas y, además comprometiéndose nuevamente en la incomoda tabla del promedio que determina los equipos que a final de año pierden la categoría. Para visitar a Millonarios, Cúcuta volvería a su nómina base luego de experimentar contra Pasto una rotación del 80% de la nómina que no dio los resultados esperados por el técnico.



“Yo he sido el responsable de cada una de las derrotas que ha tenido el equipo y las asumo. Las rotaciones han sido producto del cansancio que me han manifestado algunos jugadores por la seguidilla de partidos que hemos tenido. Está claro que esto no es de excusas, al contrario, es con trabajo y sacrificio que vamos a volver a sumar y a recuperar ese fútbol que nos permitió tener un buen comienzo y aún permanecer entre los ocho mejores. Nuestro objetivo es clasificar”, declaró Sebastián Méndez, director técnico del Cúcuta Deportivo.



Para visitar a Millonarios, el equipo motilón tendría el regreso del considerado equipo base que fue protagonista durante varias jornadas en la primera parte del campeonato. En Cúcuta se espera que el liderazgo de Brayner García, la experiencia de Diego Chica, la creatividad de Matías Pérez y la puntería de Jonathan Agudelo vuelvan a aparecer en un duelo que han calificado como complicado por el momento del rival y el esfuerzo físico que implica ir del nivel del mar a jugar en la altura capitalina.



“Este es un grupo de jugadores maduros y profesionales que entiende que hay que levantar la cabeza y recuperar el nivel de las primeras fechas. Esto no es de excusas sino de buenas presentaciones, por eso estamos mentalizados para ir a Bogotá a hacer un buen partido y conseguir un resultado positivo. Sabemos que el rival es el líder y viene atravesando un gran momento, pero nosotros no podemos dar más ventajas”, comentó el volante Matías Pérez.

Alineaciones probables

Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra; James Castro, Brayner García, Javier López, Mauricio Duarte; Diego Chica, Harrison Mancilla, Jeysen Núñez, Matías Pérez, Luis Miranda; Jonathan Agudelo.





Diego Clavijo

Para EL TIEMPO

Cúcuta