El Millos de Pinto derrota al Alianza y llegó al liderato 

Alianza Petrolera y Millonarios pisaron el gramado del estadio Daniel Villa Zapata para disputar el compromiso por la fecha número 13 de la liga I – 2019. El onceno aurinegro con la imperiosa necesidad de los tres puntos, mientras que el conjunto embajador con el objetivo de sumar y continuar en la parte alta de la tabla. Millos ganó y llegó al liderato de la Liga.

Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Millonarios que con transiciones rápidas entre defensa y ataque inquietó la portería adversaria. Sin embargo, Alianza Petrolera fue el primero en rematar directo a la portería por intermedio de Juan Ríos quien a los 6 minutos, tuvo oportunidad clara de gol que salvó el portero Faríñez de buena intervención.



Sobre el minuto 30 Millonario se hizo a la posesión y manejó los ritmos del partido, sin permitir la evolución futbolística de su rival. El onceno embajador, adelantó la línea defensiva sobre la mitad del campo de juego obligando a retroceder a su rival, hecho que no permitiría la fase ofensiva de Alianza Petrolera.



Sin embargo, en el minuto 31, Alianza Petrolera en una jugada de contragolpe y abriendo la cancha por el costado derecho, generó una opción clara de gol por intermedio del jugador Arango que no pudo definir ante la impecable actuación del portero venezolano Fariñes.



Terminaría el primer tiempo, con empate a cero goles entre dos equipos que no lograron concretar ante la escasa presencia en las porterías.



Para la segunda mitad, el ritmo del partido se hizo lento, los equipos en contienda se dedicaron a especular y no existió fase ofensiva, al contrario un partido donde el balón constantemente rotó de costado oriente a occidente.



En el minuto 12 del segundo tiempo el juez central del compromiso decreta pena máxima, por falta de Jeison Palacios sobre el jugador embajador Montoya. El encargado del cobro fue Eliser quiñones, quien de remate fuerte al palo de la mano izquierda decreta el uno por cero a favor de Millonarios.



Sobre el meridiano de la segunda parte, Alianza Petrolera intentó reaccionar después de recibir gol en contra pero Millonarios que fue aplicado tácticamente no le permitió ventajas al equipo aurinegro.



Ahora bien, en el Minuto 29 del segundo tiempo el jugador Carlos Pérez recibiría la segunda tarjeta amarilla y por ende la expulsión, dejando su equipo con diez hombres sobre el terreno juego. De otra parte, pasarían tres minutos y sería expulsado el jugador de Alianza Petrolera Farid Díaz, tras recibir segunda amonestación en el partido, hecho que dejaría al onceno petrolero con solo nueve jugadores en el terreno de juego.



En el minuto 40 del segundo tiempo, después de un centro de Silva el jugador Alex Rambal se levanta y convierte de cabeza el dos por cero y la victoria clara para Millonarios.



Así pues, culminaría el partido con la victoria dos por cero para Millonarios que asciende al liderato de la liga I – 2019.

Síntesis

Alianza Petrolera 0 – Millonarios 2

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Jackson Montaño (5), Carlos Pérez (5), Jeisson Palacios (5), Farid Díaz (4), Juan Ríos (6), Juan Mancilla (6), Alexis Serna (5), Edwin Torres (5), Estefano Arango (5) y Cesar Arias (3).

DT: César Torres.



Millonarios: Wuilker Faríñez (6), Jair Palacios (6), Matías de los Santos (5), Alex Rambal (6), Felipe Banguero (5), Cesar Carrillo (6), Jhon Duque (6), Mackallister Silva (6), Santiago Montoya (6), Eliser Quiñones (7) y Fabián González (5).

DT: Jorge Luis Pinto.



Partido: Bueno.

Goles Alianza Petrolera: No hubo.

Goles Millonarios: Quiñones (Penal 12 ST) y Rambal (40 ST).

Cambios Alianza Petrolera: Jhon Vásquez (6) por Arango (1 ST), Erik Correa (4) por Arias (18 ST) y Yeiner Orozco por Torres (27 ST).

Cambios Millonarios: Christian Marrugo por Quiñones (23 ST), Felipe Jaramillo por Duque (35 ST) y Luis Payares por Montoya (32 ST).

Expulsados Alianza Petrolera: Carlos Pérez (29 ST) y Farid Díaz (32 ST).

Expulsados Millonarios: No hubo.

Amonestados Alianza Petrolera: Ríos (11 PT), Palacios (12 ST), Pérez (25 ST y 29 ST) y Díaz (29 ST y 32 ST).

Amonestados Millonarios: Duque (18 PT), Palacios (15 ST) y Carrillo (39 ST).

Detalle: Alianza Petrolera perdió invicto de seis fechas en la liga I - 2019.

Figura: Eliser Quiñones (7).

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Asistencia: 3.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Carlos Ortega Jaimes (7).



JULIÁN CARREÑO.

Para El Tiempo

Barrancabermeja.