¡Con mucho trabajo, Millos volvió al triunfo: 3-2 al DIM en El Campín!

Este domingo Millonarios regresó a la senda del triunfo, derrotó 3-2 a Independiente Medellín en el estadio Nemesio Camacho El Campín. David Mackalister Silva tuvo una destacada presentación y anotó doblete. César Carrillo adelantó al conjunto 'embajador' al minuto 8.

Fue un abrazo gigante entre los jugadores de Millonarios y su técnico. Todos lo buscaron a él cuando anotaron el primer gol, en una victoria especial y necesaria contra el Medellín, 3-2. Lo vieron ahí en la raya, lo señalaron, lo abrazaron y lo apretujaron. Fue un festejo de gol solemne y respetuoso, debido a la muerte del padre de Jorge Luis Pinto, el domingo en la madrugada. La victoria no fue de ellos fue para el DT.



Millonarios no brilla, no deslumbra, no arremete, no gana con holgura, no entrega bien la pelota, no espanta las angustias; pero a cambio de eso, el equipo es efectivo: los jugadores luchan, corren, trabajan y, de vez en cuando, liquidan. Este domingo lo hicieron tres veces. Llevaban cuatro juegos con la victoria refundida y al fin la encontraron.



El rival merecía respeto, era el del goleador Cano y su corte. Pero Cano no estuvo fino. Y Ricaurte, el 10, el talentoso, tampoco. Esos detalles conspiraron a favor de Millos, que empezó ganando cuando solo iban 7 minutos de juego. Fue uno de esos goles que por lo prematuros, hacen pensar en una noche emocionante de fútbol. Marrugo acarició el balón, no lo mandó al área, lo mandó directo a la cabeza de Carrillo, que conectó cual curtido delantero –es volante, y de los de marca–, y a celebrar. Ahí fueron hacia Pinto, para dedicarle el gol, para demostrar una unidad que puede con todo, hasta con los errores en la cancha.



Luego empezó el show de Faríñez, que no pierde la costumbre de impulsar aplausos y despertar asombros en las tribunas. Cada que Cano y Ricaurte le patearon, él respondió con su heroica elasticidad. Porque llega donde otros no llegan: atajó el remate de media distancia de Ricaurte y uno a quemarropa de Cano. Es una pared que se mueve.

90' ¡Volvemos al triunfo! ¡3 goles y 3 puntos azules en El Campín frente al Medellín! Los tantos fueron de Carrillo y Silva (x2). ¡VAMOS MILLONARIOS! #Volveremos pic.twitter.com/4EoGmQPsCI — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 1 de abril de 2019

Millos ganaba pero no administraba. Insistió tanto por las bandas que en algún momento Pinto exigió jugar por el centro. Arriba luchó Lasso, a punta de fortaleza, ideando remates, rebuscando. Y mientras tanto, otro disparo de Ricaurte, arriba, y Faríñez voló y mandó la pelota al tiro de esquina. Y ya se sabe: los asombros, los aplausos...



Tuvo la fortuna Millos de encontrar el segundo gol en el instante más importante del partido, en el descuento del primer tiempo, cuando el DIM quizá ya preparaba la mente y los músculos para el efímero descanso. Arrancó Elíser, pared de Silva con Marrugo, y Silva encara, se perfila, define con elegancia, y fue el 2-0: el descanso más placentero para los embajadores.



Ese gol fue fundamental, porque arrancando la segunda parte el Medellín puso sus cartas sobre la mesa y al fin venció a Faríñez: increíble, provocó su inhabitual error. No fue ni Cano ni Ricaurte, fue Elvis Perlaza. Un tiro libre de costado, cerca al área, pierna derecha, sector occidental; Faríñez se despegó del pasto para alzar su vuelo heroico en un remate que no traía dinamita, y sus puños le fallaron, también su poderosa vista, o como explicar que esa pelota pasara por entre sus brazos.



Menos mal Millos seguía arriba, porque el Medellín se tomó confianza, agarró la pelota, le creó problemas. Fue cuando Ricaurte se lesionó de un hombro y abandonó la batalla. Y sin ese soldado el DIM quedó cojo. Entonces Millos liquidó. Otra vez Silva, inspirado, elegante, con un misil, la pelota al vertical y adentro: gol de billar, el 3-1.



Cano no se quedó de brazos cruzados. Como la defensa de Millos dormía, él aprovechó para meter el segundo de su equipo, su gol 100 en el DIM., pero este ya era el epílogo.



Millonarios no brilló, no ganó con honores ni medallas, pero lo hizo y lo necesitaba, tenía que recuperar su senda y, de paso, entregarle a su técnico Pinto un triunfo muy especial, muy íntimo, muy suyo.







