Millos se estrenó en casa con un triunfo: le ganó 2-0 a Bucaramanga

El equipo de Jorge Luis Pinto ganó 2-0 en el estadio El Campín contra Bucaramanga. De pena máxima, Matías de los Santos marcó los dos goles del equipo bogotano, al minuto 54 y al 60.

En un partido sin muchas emociones, el club capitalino y el leopardo no tuvieron mucho volumen ofensivo dando un juego más disputado en la mitad de la cancha. La fluidez en el encuentro no se dio por el planteamiento de cada equipo en el encuentro. Cada conjunto tiene jugadores de categoría como para pensar en que fuera un partido más intenso y entretenido. Para resaltar en el partido, la expulsión de Jorge Luis Pinto en el primer tiempo.



La primera parte tuvo como tendencia un juego disputado, pero hay dos opciones de Millonarios, una al minuto 6 por parte de Santiago Montoya con un tiro rasante de media distancia que controló James Aguirre, arquero de Bucaramanga. Al minuto 37 el volante creativo intentó un tiro de zurda que se fue apenas desviado. El '10' azul fue el que más hizo por generar fútbol en el partido. Mientras que el leopardo generó la opción más clara del partido con un pase de Sherman Cárdenas a Sergio Romero que no pudo concretar en la portería de Wuilker Fariñez al minuto 32.

Millonarios Foto: Héctor Fabio Zamora / CEET Millonarios Foto: Héctor Fabio Zamora / CEET Millonarios Foto: Héctor Fabio Zamora / CEET

En los segundos 45 minutos, Millonarios y Bucaramanga presentaron un juego un poco más atractivo, con más estructuración en el juego y mejor propuesta ofensiva.



Luego de un tiro de esquina, el árbitro del partido pitó un penal bastante dudoso a favor del embajador, cobro ejecutado por Matias de los Santos al minuto 54. Tras un pase filtrado de David Silva para Fabián González, Jonathan Ávila cometió otro tiro penal que generó reclamos del equipo visitante. El central uruguayo fue el encargado de poner el 2-0 a favor de Millonarios al minuto 60.

90' ¡Termina el partido en El Campín! Doblete de Matías de los Santos para que los 3 puntos se queden en casa. ¡Vamos Millonarios! #Volveremos pic.twitter.com/jyaqEZE1FW — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 4 de febrero de 2019

El partido terminó 2-0 a favor del conjunto albiazul, no fue un buen encuentro, los equipos no mostraron un buen rendimiento, pocas opciones de gol y mucha disputa en la mitad de la cancha. Bucaramanga se hunde en la tabla ya que no ha sumado en ninguno de sus tres encuentros. Millonarios por su parte gana su primer partido como local y suma 6 puntos en la Liga.

Síntesis

Millonarios 2-0 Bucaramanga



Millonarios: Wuilker Fariñez (6); Jair Palacios (6), Matias de los Santos (7), Luis Payares (6), Felipe Banguero (5); John Duque (6), Felipe Jaramillo (6), Santiago Montoya (6); David Silva(7), Juan David Pérez (5), Fabián González (5).



Cambios: Eliser Quiñones por Santiago Montoya (74 ST), Carlos López por Juan Pérez (81 ST), Oscar Barreto por David Silva (83 ST).



D.T.: Jorge Luis Pinto



Bucarmanga: James Aguirre (5); Camilo Mancilla (5), Jonathan Ávila (5), Harold Gómez (6), Marvin Vallecilla (5); Alejandro Bernal (5), Gabriel Gómez (6), César Quintero (5), Sherman Cárdenas (6), Jhon Pérez (5), Sergio Romero (5).



Cambios: Roger Lemus por Alejandro Bernal (63 ST), Maximiliano Núñez por Jhon Pérez (64 ST), Rafael Robayo por César Quintero (80 ST)



D.T.: Flabio Torres



Goles: Matias de los Santos (54 y 60 ST)



Amonestados: John Duque (21 PT), Juan Pérez (46 PT), Luis Payares (66 ST), Carlos López (82 ST) por Millonarios. Alejandro Bernal (26 PT), César Quintero (49 ST), Gabriel Gómez (91 ST), para Bucaramanga.



Expulsados: Jorge Luis Pinto



Figura: Matias de los Santos (7)



Estadio: estadio El Campín



Asistencia: 15.000 espectadores aproximadamente.



Partido: malo



Árbitro: Jhon Hinestroza Romaña







