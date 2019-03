Miguel Solís denunció racismo tras el juego entre Millonarios-Santa Fe

Tras finalizar el clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe, con empate 1-1, el arquero Miguel Solís, del club albirrojo, indicó a los medios de comunicación con sorpresa y a la vez con tristeza que había sido víctima de insultos por parte de la hinchada azul.

“Estaban gritando cosas feas como simio, mico y creo que aquí en Colombia eso no puede suceder. No sé qué educación recibieron, pero nunca lo había escuchado en un estadio de acá. Fue la tribuna”, dijo el arquero.

No obstante, el guardameta habló del respeto que tuvieron los jugadores de Millonarios, que oficiaba como local, futbolistas con los cuales no se presentó ningún altercado.



“Los jugadores de Millonarios fueron muy respetuosos y ninguno se metió con nosotros”, comentó.

El venezolano Luis Manuel Seijas también habló de las malas palabras que escuchó, pero no quiso profundizar en el tema. “Lo de xenofobia contra Seijas no sé porque no lo escuché”, concluyó Solís.



