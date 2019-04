Medellín y Jaguares se enfrentan por acercarse al grupo de los ocho

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado a Jaguares de Córdoba, por la fecha 17 de la Liga I-2019. Encuentro a disputarse en el estadio Atanasio Girardot, desde las 5:00 p.m. La última victoria frente a Bucaramanga, motivó al plantel ‘poderoso’ para seguir sumando en el campeonato. Frente a Jaguares y con su gente, los dirigidos por Ricardo Calle quieren derrotar a un rival directo y escalar posiciones en la tabla, quedando cerca de ingresar al grupo de los ocho, con un partido menos.

Tras una semana larga de entrenamientos, Medellín está preparado para afrontar el remate del campeonato en busca de la clasificación en el grupo de los ocho. Con varias novedades en la convocatoria, el técnico Ricardo Calle quiere festejar su segundo triunfo consecutivo. Héctor Urrego sufrió una lesión en el músculo isquiotibial, por lo que será baja entre 3 y 4 semanas.



En cuanto a los que regresan, están Elvis Perlaza y Jesús David Murillo, quienes pagaron una fecha de sanción por llegar a la quinta amarilla. Además, Leonardo Castro superó un problema muscular y volvió a estar disponible para el cuerpo técnico.



Calle sigue apostando por los juveniles, esta vez le dio la oportunidad de integrar la convocatoria de 18 jugadores a Yesid Díaz, ‘mambo’ como lo conocen en el equipo, es de Arroyohondo, Bolívar. Nació el 24 de julio de 1997, es volante central con perfil derecho y llegó al ‘Equipo del pueblo’ a comienzos de este 2019, procedente de Estudiantes de Medellín.



Con 15 goles en la Liga, Germán Cano quiere seguir alimentando la ilusión ‘poderosa’ en clasificar. “Estoy muy contento por este presente, lo mejor es que el equipo está volviendo a tomar confianza. Las cosas se van dando solas con trabajo, la dedicación y el sacrificio vamos componiendo el rumbo”, comentó.



En cuanto al rival, Cano indicó que “es importante tener movilidad, posesión de la pelota, lo estamos haciendo bien y hay que seguir ese camino. Jaguares es un equipo que juega muy bien y cada vez que vienen a Medellín hacen muy buenos partidos. Respetamos a los rivales, pero debemos pasarlos por encima, en estos momentos debemos sacar los resultados”.



Con jugadores recuperados y otros jóvenes valores como Cristian Echavarría y Guillermo Tegüé, Ricardo Calle aumenta el entusiasmo en un buen juego. “Son jugadores que conocemos hace rato, Cristian (Echavarría) pasó por Europa, por Patriotas, se de sus condiciones y está aprovechando las oportunidades. Con Guillermo (Tegüé), es un jugador con mucha categoría, ha hecho parte del proceso en Selección Colombia, es un jugador al que queremos promover”.



“Teníamos una base con el ‘profe’ Octavio Zambrano, le hemos añadido algunas cosas que nos gusta para ser más agresivo en el ataque”. Para Calle, “uno de los gustos del hincha del Medellín es que juguemos bien al fútbol, que haya un espectáculo para que disfruten en la cancha”, agregó.



En el historial por Liga, se han jugado 8 partidos. Medellín ha ganado cinco partidos, los tres juegos restantes fueron empates. Además, el ‘rojo’ ha marcado 14 goles contra 7 de los cordobeses. Leonardo Castro con 4 goles, es el máximo anotador en estos duelos.

Jaguares busca acercarse al grupo de ocho

Las matemáticas aferran a Jaguares a la ilusión de poder clasificar a la siguiente fase de la Liga I-2019 y mientras estas existan el cuadro cordobés seguirá en esa lucha. Por eso, en estos días de la Semana Mayor, no solo se acechan en los números, también en las oraciones para que les de la opción de llegar al selecto grupo de los ocho.



Aunque el empate del pasado miércoles 2-2 con Envigado en Montería, dejó un trago amargo dentro del equipo, ahora lo que buscarán es endulzar el camino y así lo intentarán en el cotejo que sostendrán el sábado 20 de abril cuando a partir de las 5:00 de la tarde se medirán a Independiente Medellín, en partido correspondiente de la fecha 17 de la Liga, que se cumplirá en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.



No será fácil conseguir un buen resultado en la capital antioqueña, teniendo en cuenta las condiciones del rival, que también va en busca del mismo objetivo de 'los Felinos'.



Si las intenciones del club cordobés son clasificar, no solo deberá sacar puntos ante Medellín, también ante los tres restantes contrincantes que les resta por jugar en esta ronda del todos contra todos.



Cabe recordar que a Jaguares le quedan los siguientes partidos: fecha 18, en Montería ante Bucaramanga; fecha 19, en Montería frente a La Equidad; y fecha 20, en Neiva ante Huila. Jaguares se ubica en el puesto 14 de la tabla con 18 puntos y Medellín es 13 con las mismas unidades.

Alineaciones probables

Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús David Murillo, Guillermo Tegüé, Sebastián Macías; Nicolás Palacios, Larry Angulo, Andrés Ricaurte, Diego Herazo, Cristian Echavarría; Germán Cano.

D.T.: Ricardo Calle.



Jaguares: José Escobar; Juan Zuluaga; Darío López, Delio Ojeda, Diego Ordoñez o Juan Silgado; Yohn Mosquera, Sebastián Ayala; Pablo Rojas, Mauricio Cortés, Jhon Stiwar García; Edis Ibarguen.



Hora: 5:00 p.m.



Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).



Estadio: Atanasio Girardot.



T.V.: Canal RCN.







Juan Camilo Álvarez Serrano

Para EL TIEMPO

Medellín





Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Montería