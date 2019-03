Independiente Medellín busca el grupo de los ocho: recibe a Envigado 

Dos victorias y dos empates, suma Medellín en las últimas cuatro fechas. El conjunto ‘poderoso’ quiere volver a ganar y qué mejor oportunidad que en el clásico joven frente a Envigado. Octavio Zambrano no dispondrá muchas variantes con respecto al partido anterior contra Nacional. Mateo López o Larry Angulo sería el titular en el lugar de Andrés Ricaurte que cumplió su primera semana de sanción de las dos que tiene pendientes.

Sebastián Macías no logró recuperarse de su lesión y estará una semana más en fisioterapia y trabajos diferenciados. En su lugar volverá a estar Luis Tipton. Por otro lado, tanto Carlos Sinisterra como Diego Herazo se recuperaron de sus lesiones y están disponibles si el técnico ecuatoriano lo requiere.



“Un triunfo nos catapulta algunos lugares en la tabla de posiciones, al margen de los otros resultados, pasa a ser imperante el poder sumar de a tres puntos”, indicó Zambrano.



Medellín expone un invicto como local de 25 partidos, 14 victorias y 11 empates conforman esa marca, la más importante para el equipo del pueblo, jugando los torneos cortos de la Liga. Por otro lado, su goleador Germán Cano podría llegar al club de los 100 goles en Liga. El pasado sábado frente a Nacional llegó a 99 tantos. 90 de ellos los ha celebrado con la camiseta roja.

Envigado, que se encuentra mejor en la tabla, no quiere dejar levantar al Independiente Medellín

La última vez que el ‘Poderoso’ recibió a Envigado en el Atanasio Girardot le cedió un empate 2-2. Pero este fin de semana los naranjas no quieren ni les sirve un nuevo empate. El domingo, a las 4:00 de la tarde, cuando enfrenten al DIM, esperan vencerlo, ya que quieren conservar la octava casilla y sólo una victoria se los permitiría; tienen a siete equipos respirándole en la nuca, haciendo fuerza para que resbalen y arrebatarles así el cupo en el grupo de los ocho.



No obstante, el equipo de Eduardo Lara tiene a su favor que llega a la fecha 11 con cinco partidos sin perder y durante esta buena racha sólo ha recibido dos goles en contra.



Para Yeison Guzmán, volante ofensivo, Envigado está muy motivado para este juego, hay confianza y positivismo de que pueden lograr una muy buena presentación en el Atanasio Girardot.



“Mis compañeros y yo nos sentimos con muy buena actitud. Del rival hemos analizado que va a jugar con la presión de su hinchada, que lo quiere ver ganar y salir a la ofensiva. Ante esta situación va a permitir espacios y nosotros vamos a aprovechar para marcar goles y hacer la diferencia”, analizó Guzmán.



El volante también manifestó que el técnico Lara les pidió que jugaran muy dinámicos, mantuvieran la tenencia del balón y presionaran muy de cerca cuando el rival se lanzaba al ataque.



“Nuestra misión es ganar el partido y permanecer en el grupo de los ocho. Si hacemos esto al pie de la letra nos vamos a ir alejando de la zona del descenso por añadidura”, puntualizó Guzmán.



En cuanto a las novedades en la nómina titular para este compromiso aparecen dos bajas. No podrá estar el defensor Francisco Báez, lesionado, ni Jairo Palomino, quien acumuló cinco tarjetas amarillas y deberá pagar una fecha de suspensión; en sus respectivos lugares estará el juvenil Carlos Terán y el inglés George Saunders.



La buena noticia en el plantel de jugadores es que se alivió el delantero Wilfrido de la Rosa, quien estuvo sin jugar por más de un mes.



Por decisión técnica no estará el lateral izquierdo Jesús Martínez. En su lugar volverá a ocupar este espacio Nicolás Giraldo.

Alineaciones probables

Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Héctor Urrego, Jesús Murillo, Luis Tipton; Diego Arias, Mateo López (Larry Angulo), William Arboleda, Bryan Castrillón; Leonardo Castro, Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.



Envigado: Jefferson Martínez; Cristian Arrieta, Santiago Ruiz, Carlos Terán y Nicolás Giraldo; George Saunders, Iván Rojas, Neyder Moreno, Alexis Zapata y Yeison Guzmán; Michael Gómez.

D.T.: Eduardo Lara.





JUAN CAMILO ÁLVAREZ

Para EL TIEMPO

Medellín





ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Envigado