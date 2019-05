Cano no falla, le hizo dos goles al Huila y tiene al Medellín con vida

Deportivo Independiente Medellín superó 2-1 al Atlético Huila en la fecha 19 de la Liga I-2019. El ‘poderoso’ mejoró en la etapa complementaria, afinó la puntería de su goleador Germán Cano, quien marcó doblete y mantiene ilusionados al ‘rojo’, que con 25 puntos aún aspira a clasificar.

El ‘rojo’ tuvo su llegada más clara en el primer tiempo al minuto 18 con Germán Cano, quien remató con pierna derecha y la pelota pegó en el vertical izquierdo del arquero Aldair Quintana.



Luego el partido se tornó de ida y vuelta, donde la defensa y los arqueros estuvieron atentos a las llegadas de los delanteros. Al minuto 27, Kevin Agudelo con un mano a mano y al 39 Wilmar Jordán, por poco abrían el marcador para la visita, pero contó con un David González inspirado.



La etapa inicial se caracterizó con pocas faltas y mucha dinámica, Medellín comenzó y terminó generando peligro en tiempo de descuento con Dairon Mosquera y Edwin Mosquera, quienes exigieron al meta Quintana.



En la etapa complementaria, Huila salió dominando las acciones, pero Medellín logró acomodarse al minuto 6, tras una falta desde el sector izquierdo, la pelota le quedó a Germán Cano, quien de cabeza logró abrir el marcador, anotando su gol 19 en la Liga.



Pero la alegría no duró mucho en el ‘poderoso’, al minuto 8, un penal cometido por Jesús Murillo, la sancionó Luis Sánchez. El responsable de cobrarlo fue Wilmar Jordán quien igualó las acciones.



La visita motivada por el empate no renunció a atacar y de media distancia, Kevin Agudelo por poco aumentaba el marcador. La pelota pegó en el vertical derecho.



Al minuto 25, el arquero Aldair Quintana le cortó un avance a Germán Cano, quien había aprovechado un pase en profundidad de Leonardo Castro. El juez Sánchez no dudó en sancionar penal y el argentino lo transformó en el segundo gol de la noche para el DIM, el 20 en la Liga y el 109 con la camiseta ‘poderosa’.



Al final, Medellín sumó tres puntos más que lo pone en el décimo lugar con 25 puntos, a tres de Nacional que es octavo con 28. En la próxima fecha, Independiente Medellín visitará en Ibagué al Deportes Tolima. Entre tanto, Atlético Huila recibe en Neiva a Jaguares de Córdoba.

Síntesis

Independiente Medellín 2-1 Atlético Huila



Independiente Medellín: David González (6); Jonathan Marulanda (5), Guillermo Tegüé (5), Jesús Murillo (5), Dairon Mosquera (6); Yesid Díaz (5), Diego Arias (5), Andrés Ricaurte (5); Edwin Mosquera (5), Cristian Echavarría (6), Germán Cano (7).



Cambios: Leonardo Castro (5) por Yesid Díaz (12 ST), Mateo López (5) por Edwin Mosquera (20 ST), Nicolás Palacios (SC) por Cristian Echavarría (35 ST).

D.T.: Ricardo Calle.



Atlético Huila: Aldair Quintana (5); Diego Sánchez (5), Felipe Cardoza (5), Víctor Moreno (5), Elacio Córdoba (5); Diego Moreno (6), Michael López (5), Hernán Hechalar (4), Kevin Agudelo (6), Bayron Garcés (5); Wilmar Jordán (6).



Cambios: Jorge Aguirre (5) por Hernán Hechalar (15 ST), Jonathan Caicedo (5) por Michael López (23 ST), Cristian Cangá (5) por Wilmar Jordán (30 ST).

D.T.: Luis Fernando Herrera.



Goles: Germán Cano (6 ST), (27 ST) para Independiente Medellín. Wilmar Jordán (8 ST) en Atlético Huila.



Amonestados: Jesús Murillo (6 ST), Leonardo Castro (45+1 ST) en Independiente Medellín. Aldair Quintana (26 ST), Luis Cardoza (39 ST), Diego Sánchez (45 ST) en Atlético Huila.



Expulsados: no hubo.



Figura: Germán Cano (7).



Árbitro: Luis Sánchez (6).



Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 11.298 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



