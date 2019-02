¡Sin palabras! Medellín, eliminado de la Libertadores por Palestino

Deportivo Independiente Medellín cayó 1-4 por penales contra Palestino de Chile por la vuelta de la segunda fase en la Copa Libertadores. Tras el 1-1 en los 90 minutos, los árabes lograron la épica y ahora esperan en la tercera fase entre el ganador de la serie de Talleres de Argentina y Sao Paulo de Brasil.

El primer tiempo comenzó con la visita insistiendo por la banda derecha, con movimientos rápidos, diagonales y pases a profundidad. Mientras que el conjunto rojo no se acomodaba en el campo de juego y el sistema de Octavio Zambrano tampoco surgía efectos para sostener la pelota y avanzar al ataque.



En 18 minutos, Palestino tuvo cuatro aproximaciones que exigieron a la zaga poderosa, Medellín insistió en salir por el centro, pero se estrellaba con un mediocampo chileno atento y sin fisuras.



Al minuto 20, Leonardo Castro tuvo la primera llegada en el local con un remate desviado del arco custodiado por Ignacio González. Pasaban los minutos, y los locales controlaban más la pelota, pero no lograba tener un mayor peso en el ataque.



En el minuto 30, Octavio Zambrano decide ingresar a Diego Arias, para darle más orden, siendo un buen socio de Andrés Ricaurte tanto en la recuperación, como en la generación de fútbol. Sin embargo, Palestino no claudicó y siguió acercándose al arco colombiano. Con un par de llegadas más. Medellín respondió y entre Castro y Germán Cano tuvieron un par de jugadas que por poco abría el marcador.



En el minuto 39 y tras una jugada colectiva, Luis Jiménez llegó al área por el sector izquierdo y en doble remate, anotó para el conjunto árabe, quien hacía más por el partido. Tras el gol, el equipo rojo presionó y generó más llegadas al arco contrario.



Y de tanto insistir llegó el empate en tiempo de descuento por intermedio de Jesús David Murillo, que aprovechó con golpe de cabeza un cobro de tiro libre desde el sector derecho, realizado por Andrés Ricaurte. Dejando en suspenso el marcador final, con un 2-2 que de momento, forzaba los penales.



En la etapa complementaria, los chilenos salieron con vehemencia en busca de desnivelar el marcador. Como en el primer tiempo, Medellín no lograba aplomarse en el campo de juego y perdía los duelos individuales. Especialmente en propio campo.



Los minutos avanzaban y ambos equipos se repartían el control de la pelota, el sector izquierdo era ahora el elegido por Palestino para atacar, mientras que Medellín proponía el juego asociativo por el centro de la cancha.



Al minuto 15 y tras un fuerte golpe, Roberto Gutiérrez fue relevado por Richard Paredes. El jugador chileno salió en camilla. Además, la visita aprovechó e hizo otra sustitución refrescando el equipo y modificando el sistema de juego. Empleando dos puntas.



El tiempo avanzaba y el dueño de las acciones era el ‘tino tino’ quien dominaba la pelota y forzaba al error del equipo rojo. La línea de 5 no sostuvo la pelota y no brindaba la seguridad necesaria para buscar el resultado.



En el minuto 26, Ricaurte de pierna derecha por poco marcaba tras un pase en profundidad al sector izquierdo y el ex Huila quiso sorprender a Ignacio González, pero la pelota se fue por encima del arco chileno. Con esta jugada, el rojo de Antioquia sostuvo la pelota y buscaba de una u otra forma, marcar. Con Cano y Castro hubo llegadas, pero no fueron efectivos.



Una más tuvo Ricaurte, quien de media distancia remató al arco, pegando la pelota en el horizontal. Los minutos finales se llenaron de drama, ninguno quería irse a los penales, pero tampoco eran precisos a la hora de atacar.



Con el ingreso de Ever Valencia, Medellín tenía un respiro más y con dos llegadas más, una de Cano y otra de Diego Herazo, faltaron centímetros para marcar. Los 5 minutos de reposición fueron para el dueño de casa que se volcó al ataque con centros de costado al corazón del área.



En la definición desde el punto penal arrancó Palestino al cobro, a través de Cristóbal Jorquera, quien marcó. En el rojo cobró Herazo pero atajó Ignacio González.



El segundo en cobrar para el conjunto árabe fue el venezolano Luis Mago quien marcó de gran forma. En el DIM cobró Ricaurte y lo desperdició. En el tercer cobro, por parte de Palestino lo cobró Luis Jiménez quien no dudó en marcar sobre el arco de David González. Elvis Perlaza descontó para el poderoso y las cifras estaban 3-1 a favor de Palestino.



El cuarto y definitivo fue de Guillermo Soto quien le dio la clasificación histórica al equipo chileno a la tercera fase de la Copa Libertadores 2019, esperando por el ganador de la llave entre Talleres de Argentina y Sao Paulo de Brasil.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

