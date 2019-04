¡Cano mantiene vivo al Medellín: derrotó 3-0 a Jaguares!

Deportivo Independiente Medellín superó 3-0 a Jaguares de Córdoba por la fecha 17 de la Liga I-2019. Dos goles de Germán Cano y uno de Sebastián Macías le bastaron al ‘poderoso’ en sumar tres puntos más que lo mantiene en carrera por la clasificación a los cuadrangulares.



Las nubes oscuras que se posaron sobre el Atanasio, afectaron en las ideas de Medellín y Jaguares, los primeros minutos fueron acompañados de pases erráticos y jugadas intrascendentes en el medio campo. Un par de llegadas generadas terminaban en el saque de meta.

Jaguares intentaba con pelotazos largos, ganarles la espalda a los defensas locales. Por su parte, Medellín intentaba ensanchar la cancha con Leonardo Castro y Diego Herazo, pero no lograban llegar de buena manera. Al minuto 22, un remate de media distancia de Andrés Ricaurte exigió a José Escobar quien atajó sin problemas.



Al minuto 31, Juan Pablo Zuluaga recibió una pelota desde el sector izquierdo, estando habilitado y con todo el tiempo del mundo, el capitán de Jaguares creyó que estaba anulada la jugada y remató por fuera del arco de David González.



El tiempo avanzaba y ambos equipos seguían sin ser claros en el ataque, Medellín tenía más la pelota, pero no tenía la claridad de otros partidos, Germán Cano estaba desconectado e incómodo, producto del buen trabajo de la zaga cordobesa.



Al minuto 37, una jugada que comenzó desde el sector izquierdo por medio de Sebastián Macías, este la centró a la banda derecha para Larry Angulo quien de cabeza asistió a Germán Cano, para que el argentino definiera con pierna derecha a la salida de José Escobar, para abrir el marcador y aclarar el panorama en un partido muy enredado para Medellín. Con este gol, Cano completó 16 goles en el mismo número de partidos jugados con el ‘Equipo del pueblo’ en esta Liga.



Juan Pablo Zuluaga tuvo un problema muscular y debió ser reemplazado a pocos minutos de finalizar el primer tiempo. Ingresó Juan Silgado. Tras el gol, los cordobeses adelantaron líneas, buscando el empate. El primer tiempo se terminó con la llegada de la lluvia y con un Medellín que estaba consiguiendo el resultado que lo seguía metiendo en la pelea por la clasificación.



En la etapa complementaria, Jaguares salió con intensidad, dominando la pelota y generando peligro sobre el arco de David González, Jhon Stewart García al minuto 5, tuvo el empate con un remate de pierna derecha que pasó por centímetros del arco rojo.



La fuerte lluvia sobre el Atanasio hizo que el juego se tornara con una mayor velocidad, de ida y vuelta, en el que los balones cruzados marcaban la constante cuando el local buscaba los espacios que daba la visita cuando salía al ataque.



Al minuto 13, un tiro de esquina desde el sector izquierdo cobrado por Andrés Ricaurte le quedó a Sebastián Macías quien de pierna izquierda remató al arco, aumentando el marcador en favor del ‘poderoso’. El lateral logró su primer gol de su carrera en 48 partidos disputados con Medellín.



Con la desventaja en el marcador, Jaguares no renunció a atacar y por poco descontaba a través de Delio Ojeda tras un tiro de esquina, el paraguayo llegó al área y remató con pierna derecha, pero la pelota se fue por encima del pórtico ‘rojo’.



Medellín manejaba el ritmo del partido y aunque la lluvia no lo dejaba estar cómodo en el juego que quiere imponer, logró controlar a un Jaguares que tuvo ocasiones, pero no supo concretarlas. Al minuto 32 ingresó Yesid Díaz, el juvenil tuvo sus primeros minutos como profesional.



Al minuto 43, una mala salida del arquero José Escobar le quedó a Germán Cano quien por tomar la pelota es derribado dentro del área, el argentino cambió el penal por el tercero y definitivo gol de la tarde noche para sentenciar la quinta victoria del Medellín, llegando



a los 100 goles por Liga con la camiseta ‘poderosa’, de los cuales 17 han sido en este semestre.



En la próxima fecha, Independiente Medellín enfrentará en el clásico antioqueño al Atlético Nacional, en duelo pendiente de la octava fecha. Entre tanto, Jaguares de Córdoba recibe en Montería al Atlético Bucaramanga.

Independiente Medellín 3-0 Jaguares de Córdoba

Independiente Medellín: David González (6); Elvis Perlaza (6), Guillermo Tegüé (6), Jesús Murillo (6), Sebastián Macías (6); Nicolás Palacios (6), Larry Angulo (6), Andrés Ricaurte (6); Leonardo Castro (5), Diego Herazo (5), Germán Cano (8).

Cambios: Cristian Echavarría (6) por Diego Herazo (25 ST), Yesid Díaz (5) por Larry Angulo (32 ST), Bryan Castrillón (SC) por Leonardo Castro (41 ST).

D.T.: Ricardo Calle.



Jaguares de Córdoba: José Escobar (4); Juan Pablo Zuluaga (4), Delio Ojeda (5), Fabián Mosquera (5), Fabio Castillo (5); Sebastián Ayala (5), Yohn Mosquera (4), Pablo Rojas (5), Harrinson Mojica (5), Jhon Stewart García (5); Edis Ibargüen (4).

Cambios: Juan Silgado (5) por Juan Pablo Zuluaga (43 PT), Jorge Obregón (5) por Edis Ibargüen (15 ST), Mauricio Cortés (SC) por Jhon Stewart García (35 ST).

D.T.: Óscar Upegui.



Goles: Germán Cano (37 PT), (45 ST), Sebastián Macías (13 ST) para Independiente Medellín.



Amonestados: Leonardo Castro (45+1 PT), Sebastián Macías (29 ST) para Independiente Medellín. Fabián Mosquera (30 ST), Sebastián Ayala (35 ST) en Jaguares de Córdoba.



Expulsados: no hubo.



Figura: Germán Cano (8).



Árbitro: Nicolás Gallo (6).



Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 17.071 espectadores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Para EL TIEMPO

