Medellín y Unión Magdalena repartieron los puntos en el Atanasio: 1-1

Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con Unión Magdalena en partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga 2019-I. El ‘poderoso’ abrió el marcador con su goleador Germán Cano. Sin embargo, Ricardo Márquez no se quedó atrás y rescató un punto para el ‘ciclón bananero’ que volvía al Atanasio tras 13 años en la B.



En el primer tiempo, la visita fue un ciclón que arreció sobre la portería de David González. Al minuto 4, una jugada por izquierda de Fernando Battiste, quien remató al arco, generando la primera aproximación del partido.

Medellín reaccionó y comenzó a dominar la pelota. Al minuto 9 y tras pase de Andrés Ricaurte, Germán Cano toma la pelota y cae en el área. Sin embargo, el árbitro Heider Castro no considera sancionarlo. El rojo no renunció al ataque y al minuto 12 volvió a acercarse por intermedio de Ever Valencia.



Al minuto 15 y tras un desborde por el sector izquierdo de Valencia, Battiste lo derribó en el área, a lo que el juez no dudó en sancionar la pena máxima y amonestar al jugador de Unión Magdalena.



El encargado de cobrar es Germán Cano, quien abrió el marcador un minuto más tarde, con un cobro sutil que por poco atrapa el arquero visitante, César Giraldo. Finalmente, la pelota besó la red y Cano el escudo del rojo, dejándolo como el máximo goleador del Medellín con 93 goles en 154 partidos disputados.



Tras el gol, la visita recuperó el dominio de la pelota y la intensidad del juego aumentaba en el medio campo. Al minuto 33 y tras una jugada colectiva, Ever Valencia remató con pierna derecha inquietando el pórtico de Giraldo, quien salvó del segundo al equipo de Santa Marta.



Al minuto 38 y luego de un descuido en la zaga local, se produjo un saque de banda desde el sector derecho, la pelota le queda a Luis Carlos Arias, quien centra al área para que Ricardo Márquez logre con un buen golpe de cabeza, igualar el marcador.



Los minutos finales del primer tiempo se vivieron con un juego cortado y pierna fuerte por parte de la visita, que defendía el resultado. Un remate de Cano al minuto 41 fue lo último que realizó el conjunto rojo.



En la etapa complementaria, Medellín intentaba controlar el partido, mientras que el Unión se replegaba y apelaba al contraataque, buscando algún error que le permitiera irse en ventaja en el resultado.



Al minuto 11, Germán Cano intentó de tiro libre ampliar su cuenta personal, pero la pelota se fue por encima del arco norte del Atanasio. Pasaban los minutos y no había claridad en ninguno de los equipos, no había circulación de la pelota y los pases eran imprecisos.



Al minuto 22, en doble jugada Elvis Perlaza y Brayan Castrillón remataron al arco, pero el arquero Giraldo estuvo atento para salvar de nuevo su arco. Tras los cambios, el local tenía la pelota y era más profundo, aunque sin ser contundente.



Al minuto 26 y producto de un fuerte choque con Ricardo Márquez, Hernán Pertuz salió del partido y Medellín se quedaba con 10 jugadores, debido a que habían realizado los tres cambios. El barranquillero fue directo en camilla a los camerinos y se espera el diagnóstico oficial.



Al minuto 38, Germán Cano tuvo otra oportunidad para marcar, pero Giraldo le achicó el ángulo de tiro y con incomodidad remató a la portería, y la pelota se fue sin destino de red. Un par de minutos después, Diego Herazo desde el sector derecho remató, pero Giraldo nuevamente ahogaba el grito de gol poderoso.



Al final, Unión Magdalena se lleva un punto valioso en su visita al Atanasio y el Medellín sigue sin ganar en lo que va del año, con 3 empates y 2 derrotas (contando Liga y Copa Libertadores).



En la próxima fecha, Independiente Medellín visita en Cali al América en el estadio Pascual Guerrero, mientras que Unión Magdalena visita en el estadio Palmaseca de Palmira al Deportivo Cali.

Síntesis

Independiente Medellín 1-1 Unión Magdalena



Independiente Medellín: David González (5); Elivis Perlaza (5), Hernán Pertuz (5), Jesús David Murillo (5), Jonathan Marulanda (5); Larry Angulo (5), Andrés Ricuarte (6), Diego Arias (6), Ever Valencia (6), William Palacios (5), Germán Cano (6).



Cambios: Brayan Castrillón (6) por William Palacios (5 ST), Mateo López (5) por Larry Angulo (18 ST), Diego Herazo (6) por Ever Valencia (19 ST).



D.T.: Octavio Zambrano.



Unión Magdalena: César Giraldo (7); Cristhian Subero (5), Fernando Battiste (5), Julio Murillo (6), Yulián Gómez (5), David Ferreira (5), Jhojan Valencia (5), Fabián Cantillo (5), Uvaldo Luna (5); Ricardo Márquez (6), Luis Carlos Arias (6).



Cambios: Lucas Otero (5) por Luis Carlos Arias (21 ST), Hernán Luna (5) por Uvaldo Luna (24 ST), Juan Carlos Pereira (SC) David Ferreira (34 ST).



D.T.: Harold Rivera.



Goles: Germán Cano (16 PT) en Independiente Medellín. Ricardo Márquez (38 PT) para Unión Magdalena.



Amonestados: Jonathan Marulanda (13 ST), Diego Arias (39 ST), Mateo López (42 ST) en Independiente Medellín. Fernando Battiste (15 PT), Cristhian Subero (41 PT), Jhojan Valencia (44 PT), Fabián Cantillo (10 ST) para Unión Magdalena.



Expulsados: no hubo.



Figura: César Giraldo (7).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 15.885 espectadores.



Partido: regular.



Árbitro: Heider Castro Gómez (5).





Juan Camilo Álvarez Serrano

Para EL TIEMPO

Medellín