'Todo no podía ser malo, tenía que existir un desquite': Delgado

El portero Luis Delgado ha sufrido varios momentos difíciles en su vida, que de una u otra manera han afectado su vida profesional. A pesar de las adversidades, este domingo, el portero de Rionegro Águilas vivió un momento de euforia al cobrar un tiro libre al último minuto y decretar el 2-1 final con el que su equipo derrotó a Nacional en la Liga de Colombia, estas fueron sus impresiones.

Figura del partido. "Muchas gracias contento toda la gloria al señor, quien me ha dado la fortaleza paras seguir luchando, seguir trabajando, desde un clásico contra santa fe, pasó bastante tiempo, se juntaron varias situaciones, colocándole el pecho a la brisa y vamos para adelante".



La seguridad a la hora de ir a cobrar. "Obviamente hay que tener la certeza de si vamos a patear y he tenido práctica, el balón pasó la barrera".



Varias adversidades. "Todo no podía ser malo, tantas situaciones, tenía que existir un desquite, se tuvo esa resilencia para seguir esperando la oportunidad, gracias a Águilas y ahora que se me da la oportunidad intentar aprovecharla".





