Jugadores ‘reencauche’, la vieja fórmula de Santa Fe sigue presente

Independiente Santa Fe ha vivido ocho años de gloria con un tricampeonato de Liga, el título de la Suramericana y tres coronas de la Superliga local. Una de sus estrategias al armar sus plantillas ha sido el ‘reencauche’: reenganchar jugadores que antes estuvieron en el equipo y así, abarata costos, intenta revalorizar parte del patrimonio del equipo y, en algunos casos, despierta la simpatía de sus hinchas.

Para este 2019, Omar Pérez y Johan Arango son los jugadores ejemplo de esta práctica de ‘reencauche’ y podrían reestrenarse este sábado en el juego de pretemporada contra el América, en El Campín, a las 5 p. m, del Torneo Fox Sports.



Del argentino Pérez, de 37 años, se espera que brille en los momentos en los que pueda jugar y que se retire como ganador. Para Arango será otra oportunidad para hacer que se hable más de su fútbol que de su vida privada.



En estos ocho años, Santa Fe ha repatriado (algunos más de una vez) 16 jugadores. La actual plantilla, además de Pérez y Arango, también contará con Wilson Morelo y Luis Manuel Seijas, otros de los jugadores que ya habían regresado.

Casos de éxito

Morelo y Seijas son dos de los casos de éxito. El año pasado, el delantero cordobés fue el goleador de la Copa Libertadores, tras haber sido subcampeón de la Liga en diciembre del 2017 y en las dos últimas temporadas con el equipo ha anotado 34 goles. Seijas, que regresó en junio pasado, fue titular en 18 de los 33 duelos que jugó Santa Fe en tres torneos.



Otros de los que regresaron y les fue bien fueron Yulián Anchico y Sergio Otálvaro. El primero estuvo entre 2008 y 2010: ganó la Copa Colombia 2009, fue al Pachuca mexicano y volvió del 2011 al 2016 para ganar siete títulos. Otálvaro ha tenido tres ‘eras’: 2008-2010, 2012 y 2014-2016 y levantó seis copas.

Éxito moderado

Uno de los máximos ídolos de Santa Fe en todos los tiempos también volvió para finalizar su carrera: Léider Preciado. En su quinto regreso al equipo tuvo su despedida en el 2011, año en el que jugó 24 partidos y marcó tres goles.



Jonathan Copete, autor del gol que le dio un título de Liga a Santa Fe tras 37 años de sequía, también pasó por la misma estrategia. Tras ser campeón en el 2012 se fue para Vélez Sarsfield, de Argentina, equipo en el que duró año y medio. Regresó en el 2014, y jugó un semestre de 21 partidos y tres goles con Santa Fe.

Sin éxito

Entre los casos no exitosos en estos regresos está el de Wílder Medina, delantero que fue rehabilitado por Santa Fe de su adicción a las drogas: fue su goleador en el 2013 (¡12 en 19 partidos!), se fue para Barcelona, de Ecuador, y en su regreso se destacó con goles (¡15 en 39 juegos!), pero “renunció” por “infortunadas lesiones”. Versiones no oficializadas apuntaron a una recaída en el uso de sustancias adictivas.



Los otros jugadores que completan la larga lista de ‘reencauches’ pasaron con más pena que gloria, a pesar de que algunos figuran en las listas de equipos ganadores, en los que su aporte no resultó determinante. Es el caso de Adolfo ‘el Trencito’ Valencia, Carlos Valdés, Armando Vargas, Almir Soto, Ricardo Villarraga, Yamilson Rivera, Miguel Solís, Juan David Valencia y Norbey Salazar.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev