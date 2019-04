'Pecoso' Castro estalla: 'Lo que vi acá, espero no volverlo a ver'

El técnico del América de Cali, Fernando ‘Pecoso’ Castro, se negó este sábado a recibir preguntas de los medios de comunicación, luego del partido que su equipo perdió 2-1 con el Atlético Huila, en el estadio Guillermo Plazas Alcid, de Neiva.



“Yo no quiero hablar hoy, porque no me quiero hacer sancionar para nada”, dijo Castro en su corta intervención.

Pecoso llegó a la sala de prensa y antes de que le hicieran preguntas se adelantó a anunciar: “Ustedes me van a perdonar. Yo empecé en el fútbol profesional en 1970, y no quiero hablar hoy porque no me quiero hacer sancionar para nada, para nada”.

El DT aseguró que se hizo presente allí solo porque tiene “la responsabilidad de darle la cara a los seguidores del América”. Sin embargo el técnico no habló de fútbol, ni dio explicaciones de la derrota y se limitó a decir: “Lo que vi hoy acá, espero que no lo vuelva a ver nunca en mi vida. Me perdonan, pero espero que no lo vuelva a ver”, señaló Castro, quien de inmediato se levantó y se marchó.



No quedó claro si se refería al bajo nivel de su equipo, especialmente en la primera parte, o si se dirigía al arbitraje, aunque el encuentro no tuvo mayores retos para el juez central Mauricio Mercado, salvo una jugada de gol anulada al América por fuera de lugar del argentino Juan Pablo Segovia.



REDACCIÓN FUTBOLRED