Recta final de la Liga: 16 aspirantes por los 7 cupos que quedan

La Liga colombiana entra este martes en su recta final, las últimas cinco jornadas en las que se definirán los clasificados para disputar la primera estrella de 2019. El campeonato ha estado tan nivelado que todavía hay 16 equipos que tienen opción de meterse a los cuadrangulares, y la diferencia entre el tercero, Tolima, y el decimoséptimo, Envigado, es de apenas nueve puntos.

El único que respira tranquilo es Millonarios, que aseguró su cupo con cinco fechas de anticipación, aunque la idea del técnico Jorge Luis Pinto es seguir sumando puntos para la reclasificación y además mantener el primer lugar en la fase todos contra todos.



“Queremos jugar bien. Jugar bien es estar seguros en defensa y contundentes en ataque. Me gustaría jugar así 90 minutos, pero ni los más grandes los hacen”, declaró Pinto tras la victoria 1-3 frente a Patriotas el domingo. “Vamos a ver si podemos hacer 45 puntos”, agregó el DT azul. Solo dos veces se ha llegado a esa cifra, y en ambas fue el mismo club, Atlético Nacional, en 2015-I (45) y en 2017-I, cuando marcó el récord para los torneos cortos en 20 jornadas: 49.

Los demás aún hacen cuentas para asegurar su cupo, incluso Junior, que es el único invicto de la Liga, con 15 partidos sin perder, pero con nueve empates.



“Este grupo lo tengo que defender muchísimo porque en cada puesta en escena quieren agradar a la gente. A veces se da, a veces no”, dijo el DT Luis Fernando Suárez.

Las cuentas

Hay dos maneras de calcular el ‘número mágico’ para clasificar. Una, hacer una proyección del puntaje para la fecha 20 con el porcentaje que hoy tiene el equipo que ocupa el octavo lugar en la tabla.



Once Caldas tendría hoy el último cupo para los cuadrangulares semifinales. Ha hecho 21 puntos en 15 jornadas, es decir, tiene un rendimiento del 46,7 por ciento. Ese porcentaje, para 20 fechas, da 28 puntos.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que en nuestra Liga es muy común el desorden en el calendario, por la cantidad de partidos a los que se les cambia la fecha de disputa.



Por eso, la otra fórmula es calcular cuántos puntos faltan por jugar como local para cada equipo: siempre se ha partido de la base de que con los puntos como local basta para clasificar. Todos los equipos juegan 10 partidos en casa, por lo cual, si ganan todo, llegarían a 30. Eso sube hoy el rango.



Por ejemplo, Nacional es undécimo, con 19 puntos, pero aún le faltan cuatro partidos como local, frente a Patriotas, Medellín, América y Santa Fe. De ganarlos todos, llegaría a 31. Y si se mantuviera la tendencia de que ganaran todos los locales, Cúcuta y América quedarían con 30 y definirían el octavo lugar por diferencia de goles.



A Once Caldas, que es octavo, solo le faltan dos partidos en Manizales: recibirá a Equidad y Deportivo Cali. Con esos seis puntos solo alcanzaría 27. En cambio, al noveno, Unión Magdalena, que tiene 20 puntos, aún le faltan tres encuentros en Santa Marta, contra América, Santa Fe y Once Caldas. Podría hacer 29.

Junior igualó 0-0 con Nacional en el Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / CEET



El DT de Nacional, Paulo Autuori, está confiado en conseguir el rendimiento para avanzar a los cuadrangulares, sobre todo, tras empatarle a Junior, el único invicto de la Liga, en Barranquilla.



“El mejor resultado es la victoria, Junior tiene un equipazo, mantiene un proceso y una base de jugadores. A mí me hubiera gustado ganar, al final me voy tranquilo porque recuperamos el fútbol. Contra Millonarios y el clásico con Medellín hicimos un partidazo; contra Tolima, con todos los problemas también hicimos un buen partido. La eficacia nos privó de ganar estos partidos, la estamos buscando”, dijo Autuori el domingo.

La historia

El actual es el séptimo torneo que se juega con 20 jornadas, todos contra todos, en torneos cortos. El promedio de puntos que necesitó el octavo clasificado es de 30,7. Redondeando, 31. Pero el rango subió cuando los coleros hicieron pocos puntos.



Por ejemplo, Junior necesitó 33 unidades para entrar como octavo en la Liga 2015-I, el puntaje más alto para esa posición en toda la historia de los campeonatos de seis meses. Ese semestre, el último, Deportivo Pasto, apenas consiguió nueve unidades. En el segundo semestre de ese año se dio un caso similar: Santa Fe entró de octavo con 31 puntos y el último, Jaguares, hizo 10.



En cambio, cuantos más puntos hicieron los coleros, el octavo necesitó sumar menos: en 2017-I, Bucaramanga clasificó con 29. El último fue Cortuluá, con 17. Y en el segundo semestre de ese año, Jaguares entró apenas con 28. Rionegro fue el colero, con 18. Hoy, Águilas es el último, con apenas 8 puntos.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc