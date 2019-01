Radamel García, futbolista y padre que descubrió el talento de su hijo

Instagram: falcao

El acompañamiento de su padre fue trascendental en la carrera de Falcao. En 2017, a propósito del cumpleaños de su padre, 'El Tigre' escribió en su cuenta de Instagram: "Papi: gracias por todo lo que has hecho por mí. Me has guiado y enseñado durante toda mi vida, siempre has estado a mi lado para apoyarme".