Junior va por la punta del torneo: enfrenta en el 'Metro' a Rionegro 

Una noche que puede quedar en la galería de lo sublime es la que tal vez tenga Junior este sábado en el estadio Metropolitano frente a Rionegro Águilas, su rival en la quinta fecha de la Liga, competencia en la que el cuadro barranquillero es segundo con tres victorias consecutivas (9 puntos) y un partido pendiente. La cita comenzará a las 7:45 p. m., teniendo como máximo atractivo el posible debut del mediocampista chileno Matías Fernández.

Si el volante austral, que en 2005 fue premiado como el Mejor Jugador de América y que ha vestido la camiseta de su país, fue parte de Colo Colo, Milan, Fiorentina, Villarreal, Necaxa y más clubes emblemáticos, se convierte en leyenda juniorista, miles dirán haber hecho parte del comienzo de la historia como espectadores.



Fue el entrenador Luis Fernando Suárez, quien en el transcurso de la semana confirmó que Matías Fernández estaría en el grupo de convocados, aunque no se sabe si será inicialista.



Otra novedad de los ‘tiburones’ es el regreso a la formación de Willer Dita, joven defensor central con proyección. Esta vez ocupará el lugar de Rafael Pérez, quien el juego pasada ante América sufrió una distensión muscular en su pierna izquierda.

Entre los sucesos de la semana figura la incorporación de Camilo Díaz y Homer Martínez, jóvenes jugadores provenientes del Barranquilla FC. “Si hay algo que es bueno tener en cuenta es que las miradas para Díaz (Luis) y Fuentes (Gabriel) son constantes y son de las divisiones menores, así que hay que mirar hacia allá. Si llega a haber algún problema yo no tengo ningún temor, ningún miedo de que Homer pueda jugar, voy a confiar en él y por eso la decisión de no traer más jugadores”, manifestó el técnico Suárez.



“Son muy buenos jugadores los que hay, tenemos que ser inteligentes en la toma de decisiones porque cuando los torneos son tan largos y tan exigentes, habrá siempre posibilidades para muchos jugadores, por esa razón hay una extensa nómina. Tenemos buena cantidad y buena calidad y cada cual jugará en su momento y el que lo que haga va a ser bueno porque tiene el talento necesario para poderlo demostrar en cualquier momento”, añadió el entrenador, quien no descarta poner frente a Águilas el equipo de los rigurosos titulares.



Águilas Rionegro, que tiene como timonel al experimentado Jorge Luis Bernal, ocupa el puesto 17 en la Liga Águila con 3 puntos, logrados en su partido pasador, en el que superó 2-1 a Patriotas de Boyacá.

Tras su primera victoria, Rionegro visita a Junior con ganas de sumar

Los antioqueños, quienes hasta hace una semana ocupaban la última casilla de la tabla, vencieron 2-1 a Patriotas Boyacá, en la fecha pasada (en estadio Alberto Grisales), y ascendieron a la casilla 17.



Tras esta victoria los dirigidos por el técnico Jorge Luis Bernal elevaron su confianza y optimismo, por lo que esperan volver a repetir un resultado positivo este sábado frente a Junior.

“Conseguimos tres puntos valiosos en la fecha anterior, esto sirvió para motivar al grupo y para tener una buena disposición para el partido contra Junior. En los entrenamientos tratamos de corregir los errores que cometimos contra Patriotas, que nos confiamos y no profundizamos con la pelota. Trabajamos al máximo para tratar de conseguir un resultado positivo en Barranquilla”, argumentó el técnico Bernal.



El estratega también señaló que la variante que tendrá la nómina titular para enfrentar a Junior tiene que ver con la suspensión del capitán Carlos Ramírez, quien fue expulsado tras recibir doble tarjeta amarilla en el juego pasado. En esta posición estará el defensor Jerson Malagón. Ramírez ya había sido expulsado en la segunda fecha de la Liga en el compromiso que Rionegro Águilas cayó por la mínima diferencia con Alianza Petrolera, en condición de local.



Cabe recordar que Jonathan Lopera continúa lesionado de un esguince de ligamento colateral medial en su rodilla izquierda y le faltan todavía varias semanas para su recuperación.



Las otras dos principales novedades en la plantilla de jugadores en Rionegro fueron las dos nuevas incorporaciones que se sumaron a los diez que ya habían sido inscritos, son ellos los volantes Miguel Medina y Jefferson Cuero.

“Voy a dar lo mejor de mí, quiero aportar todo mi fútbol, a sacrificarme en la cancha, ayudar a hacer goles y salir campeones”, comentó el vallecaucano Medina, de 23 años, quien llegó a Rionegro procedente de Cortulúa.



Mientras que Cuero expresó: “Para mí es muy importante haber tenido la confianza del cuerpo técnico. Vengo a este club a ayudar y a aportar en el torneo. La idea es conseguir los objetivos que tenemos trazados”.



Jefferson llega procedente de América de Cali, tiene 30 años y nació en Tumaco, Nariño. Cuero suma 51 anotaciones como profesional. Entre sus títulos están: Campeón de Liga con Once Caldas 2010/2, Súper Liga con Santa Fe, en 2013, y Campeón Liga con Santa Fe, 2014/2.

Alineaciones probables

Junior: José Luis Chunga; David Murillo, Willer Ditta, Jefferson Gómez, Gabriel Fuentes; Luis Narváez, James Sánchez, Fredy Hinestroza, Fabián Sambueza, Luis Díaz; Luis Carlos Ruiz (Teófilo Gutiérrez).

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Hanyer Mosquera, Jerson Malagón y Álvaro Angulo; Elkin Blanco, David Rivas, Jáder Obrian, Leandro Velásquez y Mauricio Gómez; Miguel Murillo.

D.T.: Jorge Luis Bernal.



Wilhelm Garavito

Redactor ADN

Barranquilla





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro