Junior celebra: derrotó a Patriotas en su estreno en la Liga

Comenzar con un triunfo la Liga Águila 2019 es otro de los logros de Junior bajo el mando del entrenador antioqueño Luis Fernando Suárez. Anoche en el estadio Metropolitano, los rojiblancos superaron 3-1 a Patriotas de Boyacá. Marlon Piedrahita (en dos ocasiones) y Róger Torres anotaron los goles para el conjunto local, que fue acompañado por pocos espectadores.

Fue al minuto 8 cuando la balanza empezó a inclinarse a favor del cuadro ‘tiburón’. El volante Federico Arbeláez vio la tarjeta roja, tras una falta violenta contra el mediocampista Fabián Sambueza. Junior mantuvo la iniciativa, con un rival que se dedicó a esperar en su terreno y el 1-0 apareció a los 30 de juego.

Fue Marlon Piedrahita quien se atrevió a rematar de media distancia y con perfil derecho, la pelota pegó en la cabeza de un defensor y tuvo un sutil cambio de dirección, terminando así en la red de la portería sur.



Junior no bajó su nivel de aspiraciones y antes de irse al vestuario consiguió el 2-0, nuevamente por medio del lateral Marlon Piedrahita. El segundo gol juniorista se consumó al minuto 43 y fue uno de aquellos tantos que pocos olvidan. Luis Díaz amenazó sobre la banda izquierda y al no encontrar espacio quebró cintura hacia el centro, levantó la mirada y dio un pase hacia la franja derecha, donde Piedrahita apareció para rematar fuerte con su empeine diestro. La pelota se fue a media altura, pegada a un poste y al guardameta Eder Chaux no le alcanzó para nada su estirada.



Patriotas se mantuvo para el inicio del complemento como un contrincante atrevido, que con dignidad y arriesgando con poco margen de posibilidad alcanzó a descontar. Al minuto 20 Jhon Arias tiró de media distancia y sacudió el marco de Sebastián Viera. Más allá de la pasividad de los volantes de Junior, la acción clasifica como golazo.



El ‘tiburón’ tuvo tiempo y brío para el 3-1. Róger Torres debutó con gol y lo consiguió. El mediocampista santandereano tenía pocos minutos en el campo y sobre los 28 del final, recibió un pase de Víctor Cantillo, quien lo dejó en el área con perfil ideal para un zurdazo como el que sacó para sentenciar. Así, Junior gana y convence.



Wilhelm Garavito

Redactor ADN

Barranquilla