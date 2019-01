Cuadrado cerró el ciclo con el Once Caldas

José Fernando Cuadrado dio por terminado un ciclo de 6 años cuidando la portería del Once Caldas y con una carta se despidió del club.

“Quiero agradecer a Dios por permitirme disfrutar de mi profesión, pero ante todo a crecer como persona y futbolista durante estos 6 años que defendí los colores del Once Caldas”, escribió el portero colombiano.



Cuadrado fue clave durante este tiempo, maduró como persona, como futbolista y se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo de Manizales.

“Lleno de sentimiento les comunico que oficialmente se cierra un ciclo de mi carrera deportiva con el Once Caldas. Con la mano en el pecho, con la frente en alto, quiero terminar diciendo: MANIZALES BESO TU NOMBRE”, aseguró.



El DT del Caldas, Hubert Bodhert, se refirió a la salida del arquero y reconoció el buen arquero que es.



“Es una tristeza, pero no se llegó a un acuerdo, su contrato terminó y no hubo un acuerdo para que continuara”, aseguró el DT.



