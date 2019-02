Johan Arango, entre rumores de indisciplina y versiones oficiales

Johan Arango vuelve a ser blanco de las críticas de los hinchas, aunque pasa por un buen momento futbolístico. El atacante de Santa Fe es uno de los destacados en el mal inicio de temporada del rojo, pero sorprendentemente sería enviado al banco de suplentes para el próximo duelo, este sábado, que es contra Tolima.

Según fuentes consultadas, Arango no presenta ningún problema físico y está en forma para el duelo, por lo que su muy probable salida del plantel titular no tendría una razón futbolística.



Sin embargo, por su posible suplencia sin razón alguna, en diferentes frentes del cuadro rojo se ha especulado con situaciones que no se pueden comprobar. Lo cierto es que el jugador cumplió años el 5 de febrero (día que jugó contra Alianza Petrolera) y el jueves 7 no se presentó a la práctica en óptimas condiciones.



Esta asociación de hechos han generado que en la afición roja se mire con desconfianza la suplencia de Arango, quien ha sido señalado en varias oportunidades de indisciplina y lo ha hecho un hombre señalado por estas situaciones ante la mínima falta.



FUTBOLRED