Jaguares y Envigado sí se hicieron daño: empataron 2-2

Jaguares no pasó de un empate 2-2 con Envigado en duelo de la fecha 16 de la Liga 2019-I celebrado la tarde del miércoles 17 de abril en el estadio Jaraguay, de Montería.

Los goles del equipo cordobés fueron de Pablo Rojas a los 29 minutos, de penal, y David Cortés a los 66’. Por los envigadeños marcó en dos ocasiones Yeison Guzmán a los 20 y 84 minutos.



En el cuadro sinuano fue expulsado a los 82 minutos el jugador David Cortés, quien había ingresado al inicio del segundo tiempo.



Este empate aleja al equipo monteriano de acercase al grupo de los ocho puesto que solo llegó a 18 puntos y queda a cuatro unidades del Once Caldas, que parcialmente es octavo.



En torno a las acciones del partido, los locales tuvieron la iniciativa en las primeras de cambio, pero no fueron ‘los Felinos’ los primeros que abrieron el marcador.



Yeison Guzmán, quien fue la figura del encuentro, marcó el primer tanto de la tarde a los 20 minutos de tiro libre, pero siete minutos después Jaguares empató las acciones 1-1 a través de un penal ejecutado por Pablo Rojas.



La jugada del penal se dio tras una falta dentro del área de Carlos Terán, de Envigado, sobre Darío López, de Jaguares.



Para el segundo tiempo, Envigado tuvo más iniciativa para buscar el segundo gol, pero al igual que en la primera etapa, el que convirtió fue el que menos atacaba. Jaguares marcó su segunda diana a los 66 minutos por intermedio de David Cortés, quien anotó de golpe de cabeza dentro del área luego de una asistencia por el costado derecho de Juan Zuluaga. Era el 2-1 a favor de Jaguares.



En los últimos minutos del partido, los locales no pudieron mantener el resultado y las situaciones de juego no se le prestaban. Primero llegó la expulsión de Cortés, por doble amarilla, a los 82 minutos, y a los 84’, llegó el gol del empate 2-2 para Envigado que llega a 17 unidades en la tabla, mientras que Jaguares registra 18.



En la siguiente fecha, los monterianos visitan el sábado 20 de abril a las 5:00 de la tarde a Medellín, mientras que Envigado recibirá a Unión Magdalena el domingo 21 de abril a las 4:00 de la tarde.

Síntesis

Jaguares: José Escobar (6); Juan Zuluaga (7), Darío López (6), Delio Ojeda (7), Diego Ordoñez (6); Yohn Mosquera (6), Sebastián Ayala (6); Pablo Rojas (8), Mauricio Cortez (6), Jhon Stiwar García (6); Edis Ibarguen (6).

DT: Óscar Upegui

Cambios: entró David Cortés (7) por Mauricio Cortés 46’, entró Juan Silgado (6) por Diego Ordoñez 55’ y entró Fabio Castillo (sc) por Jhon Stiwar García 92’



Envigado: Jefferson Martínez (6); Santiago Ruiz (6), Carlos Terán (6), Francisco Báez (6), Cristian Arrieta (6); Juan Mosquera (6), George Saunders (6); Neyder Moreno (6), Yeison Guzmán (8), Alexis Zapata (7); Michael Gómez (6).

Cambios: entró Wilfrido de la Rosa (6) por George Saunders 72’, entró Bruno Moreira (6) por Alexis Zapata 78’ y entró Brayan Lucumí (sc) por Michael Gómez 82’



Amarillas: José Escobar 19’, Darío López 42’, David Cortés 54’, Edis Ibarguen 68’ y Yohn Mosquera 89’, Carlos Terán 26’, Francisco Báez 69’,



Rojas: David Cortés 82’



Goles: Pablo Rojas 29’ y David Cortés 66’, Yeison Guzmán 20’ y 84’



Estadio: Jaraguay de Montería



Asistencia: mil 500 espectadores



Árbitro: David Nicolás Rodríguez (7)



GUDILFREDO AVENDAÑO

Para EL TIEMPO

Montería