Huila postergó la clasificación del Once Caldas: le ganó 1-0 en Neiva

Un gol solitario del volante Diego Moreno cuando apenas transcurría un minuto con treinta segundos de iniciado el partido, le dio al Huila la cuarta victoria de la Liga y aplazó la clasificación del equipo caldense que deberá jugarse la vida en la última fecha frente al Unión magdalena.

EL resultado al final es mentiroso por todas las opciones que generó el onceno local pero que desperdició a través de Jordan, Agudelo, Garcés y Figueroa.



La falta de un hombre claro que no comenzó el compromiso como Juan Pablo Nieto, hizo que la visita no fuera el equipo equilibrado de otras tardes.



Con el resultado a su favor y en algo peligroso el Huila replegó líneas y le entregó el terreno y la pelota muy temprano al rival; afortunadamente supo controlar las arremetidas del equipo albo, que incluso pudo igualar las acciones en una jugada aparatosa del golero Quintana que se llevó por delante al atacante Blanco para que el central Betancur, sancionara el punto penalti, pese a la protesta del cuerpo técnico local.



Cobró Rodríguez en los caldenses y el portero tolimense al servicio del Huila adivino el disparo y controló la pelota sobre el poste derecho. Era el minuto 21 y el visitante desperdiciaba la opción más clara de emparejar las acciones.



El compromiso de hoy evidenció una vez más la necesidad urgente del técnico Herrera de reforzar su equipo. Fueron muchas las opciones que creó el joven Kevin Agudelo, la gran figura en los de casa pero que no tuvieron respuesta en Jordan Gil, un hombre que pese a su voluntad sigue en deuda con la plaza.



Algo similar le sucede al paraguayo Diego Barreto que aún no entendemos a que entró. Su aporte muy pobre.



Entendiendo la necesidad, Caldas fue por largos tramos del partido tanto en la primera como en el complemento el dueño de la pelota, pero sus volantes y sus delanteros pocas veces pudieron vulnerar la bien parada defensa opita.



El arranque fue muy bueno para el Huila, no solo por el gol, sino por la manera como abrió la cancha, circuló la pelota y complicó el trabajo defensivo del equipo de Bodhert.



Las cuentas se le siguen dando el profesor Herrera, habló de 12 puntos y ya lleva seis, seis puntos que son oro pensando en la temida tabla del descenso.



Caldas por su parte fue muy repetitivo, sus variantes futbolísticas no surtieron efecto y entienden sus jugadores que deberán ir a una plaza difícil como Santa Marta donde el local también sigue soñando con la clasificación.



Huila por su parte sueña con su tercera victoria en línea y para ello visitará el día miércoles al Medellín en el Atanasio.

Atlético Huila 1/0 Caldas

Huila: Aldair Quintana (6); Elacio Córdoba (6), Víctor Moreno (7), Felipe Cardoza (6), Diego Sánchez (6); Michael López (6), Diego Moreno (6); Bayron Garcés (6), Kevin Agudelo (7), Hernán Hechalar (6); Wilmar Jordan (6).

Cambios en Huila: Freyn Figueroa (5) por Hernán Hechalar (19ST), Diego Barreto por Wilmar Jordan (26ST), Cristian Cangá por Kevin Agudelo (40ST)

D.T: Luis Fernando Herrera



Once Caldas: Gerardo Ortiz (5); Lewis Ochoa (6), Diego Peralta (6), Andrés Felipe Correa (6), Edwin Velasco (5); Sebastián Guzmán (6), Harlin Suárez (5); Darío Rodríguez (5), Carlos Lizarazo (5), Jean Carlos Blanco (5); Ménder García (5).

Cambios en Caldas: Kevin Londoño (5) por Darío Rodríguez (6ST), Juan Pablo Nieto (6)por Harlin Suarez (15ST), Juan José Salcedo por Lewis Ochoa (35ST)

D.T.: Hubert Bodhert.



Partido: Bueno



Amonestados en Huila: Diego Moreno, Elacio Córdoba, Cristian Cangá



Amonestados en Caldas: Harlin Suarez



Goles del Huila: Diego Moreno (1 PT)



Goles de Caldas: No hubo



Expulsados: no hubo.



Figura: Kevin Agudelo (7)



Estadio: Guillermo Plazas Alcid.



Asistencia: 1.000 espectadores, aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Carlos Betancur (6)





JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva

Twitter: @jdiegodeportes