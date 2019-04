Los juegos que definen la clasificación de liga, en horario unificado

La Dimayor anunció los horarios de los partidos de la última fecha de la fase todos contra todos de la Liga. Los seis juegos que podrían incidir en la zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales irán en horario unificado: 3:30 de la tarde.

Aunque la entidad aún no confirma el horario del sorteo, este se haría alrededor de las 8 de la noche, una vez terminen los partidos Equidad vs. Bucaramanga y Millonarios vs. Rionegro, que se jugarán a las 5:30 p. m.



Esta es la programación:



Sábado 4 de mayo



Atlético Huila vs Jaguares FC

Hora: 7:45 p. m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: por definir

Domingo 5 de mayo



Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: por definir



Alianza Petrolera vs Patriotas FC

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: por definir



Cúcuta Deportivo vs Atlético Junior

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: General Santander

Televisión: por definir



Deportivo Pasto vs América de Cali

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Municipal de Ipiales

Televisión: por definir



Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: por definir



Deportivo Cali vs Envigado FC

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: por definir



Unión Magdalena vs Once Caldas

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: por definir



La Equidad vs Atlético Bucaramanga

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: por definir



Millonarios FC vs Rionegro

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: por definir



